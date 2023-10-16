16 октября 2023

В Тюмени подорожали частные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи. Тюмень, коттедж, коттеджи, частный дом, кирпичный дом, дом
В Тюмени цены на частные дома выросли до 13 миллионов рублей Фото:

В Тюмени увеличилась стоимость частных домов. В среднем цены на такую недвижимость выросли на три миллиона рублей. Об этом сообщает сервис Rosrealt.ru.

«В начале года их средняя стоимость составляла 10 миллионов рублей. А в октябре — 13 миллионов рублей», — передает данные РБК Тюмень.

По данным neagent.info, средняя стоимость квадратного метра в октябре достигла 47 036 рублей. При этом в пригороде она составляет 68 719 рублей, а в Тюмени — 86 112 рублей.

Полномочный представитель президента Российской Гильдии Риэлторов в Уральском федеральном округе Светлана Бабушкина отметила, что большая часть сделок совершается с привлечением кредитных средств. По ее словам, таким образом заемщики стараются минимизировать свои расходы.

Тюменские риелторы в прошлом году прогнозировали резкий взлет цен на коттеджи и частные дома в начале 2023 года. Речь шла об увеличении стоимости в среднем на 12-15%.

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В Тюмени увеличилась стоимость частных домов. В среднем цены на такую недвижимость выросли на три миллиона рублей. Об этом сообщает сервис Rosrealt.ru. «В начале года их средняя стоимость составляла 10 миллионов рублей. А в октябре — 13 миллионов рублей», — передает данные РБК Тюмень. По данным neagent.info, средняя стоимость квадратного метра в октябре достигла 47 036 рублей. При этом в пригороде она составляет 68 719 рублей, а в Тюмени — 86 112 рублей. Полномочный представитель президента Российской Гильдии Риэлторов в Уральском федеральном округе Светлана Бабушкина отметила, что большая часть сделок совершается с привлечением кредитных средств. По ее словам, таким образом заемщики стараются минимизировать свои расходы. Тюменские риелторы в прошлом году прогнозировали резкий взлет цен на коттеджи и частные дома в начале 2023 года. Речь шла об увеличении стоимости в среднем на 12-15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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