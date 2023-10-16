В Тюмени подорожали частные дома

В Тюмени увеличилась стоимость частных домов. В среднем цены на такую недвижимость выросли на три миллиона рублей. Об этом сообщает сервис Rosrealt.ru.
«В начале года их средняя стоимость составляла 10 миллионов рублей. А в октябре — 13 миллионов рублей», — передает данные РБК Тюмень.
По данным neagent.info, средняя стоимость квадратного метра в октябре достигла 47 036 рублей. При этом в пригороде она составляет 68 719 рублей, а в Тюмени — 86 112 рублей.
Полномочный представитель президента Российской Гильдии Риэлторов в Уральском федеральном округе Светлана Бабушкина отметила, что большая часть сделок совершается с привлечением кредитных средств. По ее словам, таким образом заемщики стараются минимизировать свои расходы.
Тюменские риелторы в прошлом году прогнозировали резкий взлет цен на коттеджи и частные дома в начале 2023 года. Речь шла об увеличении стоимости в среднем на 12-15%.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.