В Тюмени подорожали частные дома

В Тюмени цены на частные дома выросли до 13 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени увеличилась стоимость частных домов. В среднем цены на такую недвижимость выросли на три миллиона рублей. Об этом сообщает сервис Rosrealt.ru.

«В начале года их средняя стоимость составляла 10 миллионов рублей. А в октябре — 13 миллионов рублей», — передает данные РБК Тюмень.

По данным neagent.info, средняя стоимость квадратного метра в октябре достигла 47 036 рублей. При этом в пригороде она составляет 68 719 рублей, а в Тюмени — 86 112 рублей.

Полномочный представитель президента Российской Гильдии Риэлторов в Уральском федеральном округе Светлана Бабушкина отметила, что большая часть сделок совершается с привлечением кредитных средств. По ее словам, таким образом заемщики стараются минимизировать свои расходы.

Тюменские риелторы в прошлом году прогнозировали резкий взлет цен на коттеджи и частные дома в начале 2023 года. Речь шла об увеличении стоимости в среднем на 12-15%.