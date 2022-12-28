В Тюмени из-за санкций резко подорожает загородная недвижимость

Тюменские риэлторы прогнозируют резкий взлет цен на коттеджи и частные дома в начале 2023 года. Об этом URA.RU рассказал источник в объединении риэлторов Тюменской области. Собеседник уточнил, что речь идет об увеличении цены в среднем на 12-15%.
«Мы ожидаем подорожания, потому что о нем говорят ключевые застройщики. Они нам говорят о своих проблемах, о подорожании строительных материалов, сложной логистике. Но мы понимаем, что дело и в спросе — загородная недвижимость после начала пандемии (коронавирусной инфекции — прим. ред.) стала очень популярна, и до сих пор не теряет позиций», — добавил URA.RU собеседник.
Сейчас в Тюмени коттедж площадью около 100 квадратных метров можно приобрести в среднем за 12 миллионов рублей. Если российским предприятиям не удастся справиться с импортозамещением в ближайшие месяцы, цена продолжит расти по экспоненте, уверены риэлторском сообществе.
Ранее URA.RU рассказало о том, как санкции повлияли на тюменский бизнес. Многие поднимают цены на свою продукцию, а другие вовсе вынуждены закрывать свое дело. Санкции против России были введены странами Евросоюза и США как ответ на начало спецоперации в Украине.
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Тюменские риэлторы прогнозируют резкий взлет цен на коттеджи и частные дома в начале 2023 года. Об этом URA.RU рассказал источник в объединении риэлторов Тюменской области. Собеседник уточнил, что речь идет об увеличении цены в среднем на 12-15%. «Мы ожидаем подорожания, потому что о нем говорят ключевые застройщики. Они нам говорят о своих проблемах, о подорожании строительных материалов, сложной логистике. Но мы понимаем, что дело и в спросе — загородная недвижимость после начала пандемии (коронавирусной инфекции — прим. ред.) стала очень популярна, и до сих пор не теряет позиций», — добавил URA.RU собеседник. Сейчас в Тюмени коттедж площадью около 100 квадратных метров можно приобрести в среднем за 12 миллионов рублей. Если российским предприятиям не удастся справиться с импортозамещением в ближайшие месяцы, цена продолжит расти по экспоненте, уверены риэлторском сообществе. Ранее URA.RU рассказало о том, как санкции повлияли на тюменский бизнес. Многие поднимают цены на свою продукцию, а другие вовсе вынуждены закрывать свое дело. Санкции против России были введены странами Евросоюза и США как ответ на начало спецоперации в Украине.