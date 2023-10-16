Житель Тюмени зарезал водителя, угнал автомобиль и погиб в ДТП

Житель Тюмени, находясь в Удмуртии, зарезал сотрудника газовой службы, угнал его автомобиль и погиб в ДТП. Об этом стало известно журналистам. Инцидент произошел 3 октября.
«3 октября подозреваемый находился у придорожного кафе на трассе М-7 в городе Можга. Когда у кафе остановился автомобиль газовой службы, он проник внутрь и несколько раз ударил ножом требовавшего покинуть салон водителя», — сообщает «Интерфакс».
На угнанном автомобиле мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате аварии тюменец погиб. Следственный комитет установил, что мужчина проживал в Тюменской области и страдал от психических заболеваний.
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