16 октября 2023

Житель Тюмени зарезал водителя, угнал автомобиль и погиб в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, газовая служба, аварийная газовая служба
Тюменец украл автомобиль сотрудника газовой службы Фото:

Житель Тюмени, находясь в Удмуртии, зарезал сотрудника газовой службы, угнал его автомобиль и погиб в ДТП. Об этом стало известно журналистам. Инцидент произошел 3 октября.

«3 октября подозреваемый находился у придорожного кафе на трассе М-7 в городе Можга. Когда у кафе остановился автомобиль газовой службы, он проник внутрь и несколько раз ударил ножом требовавшего покинуть салон водителя», — сообщает «Интерфакс».

На угнанном автомобиле мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате аварии тюменец погиб. Следственный комитет установил, что мужчина проживал в Тюменской области и страдал от психических заболеваний.

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Житель Тюмени, находясь в Удмуртии, зарезал сотрудника газовой службы, угнал его автомобиль и погиб в ДТП. Об этом стало известно журналистам. Инцидент произошел 3 октября. «3 октября подозреваемый находился у придорожного кафе на трассе М-7 в городе Можга. Когда у кафе остановился автомобиль газовой службы, он проник внутрь и несколько раз ударил ножом требовавшего покинуть салон водителя», — сообщает «Интерфакс». На угнанном автомобиле мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате аварии тюменец погиб. Следственный комитет установил, что мужчина проживал в Тюменской области и страдал от психических заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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