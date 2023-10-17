Посол объяснил, почему РФ не признает ХАМАС террористами: главные события девятого дня конфликта

Посол Викторов: признание ХАМАС террористической организацией является спорным

17 октября 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Армией Израиля в районах провинций Хан-Юнис и Рафах было убито около 80 человек Фото: Zuma/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что признание Россией палестинского движения ХАМАС террористической организацией является спорным. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем Востоке к вечеру 17 октября. Россия не поддерживает терроризм, но вопрос о признании Россией палестинского движения ХАМАС террористической организацией является спорным, заявил Викторов. Он добавил, что российские контакты с ХАМАС обусловлены тем, что палестинское движение является политической силой на территории Палестины, а такие контакты являются необходимыми для ведения диалога;

Комитет палаты представителей по иностранным делам США разрабатывает проект закона, который разрешит отправку американских войск в Израиль в случае эскалации конфликта. Председатель комитета отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может расшириться, если армия Израиля (ЦАХАЛ) начнет наземную операцию в секторе Газа;

Ночью ЦАХАЛ нанес удар по штаб-квартире и банку ХАМАС. Об этом сообщила армия Израиля;

Израильское правительство запросило у США чрезвычайную финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о том, что американская администрация намерена запросить более двух миллиардов долларов у Конгресса США;

Международный представитель ЦАХАЛ, подполковник Джонатан Конрикус сообщил, что Армия Израиля не собирается отменять запланированную наземную операцию в секторе Газа из-за визита Байдена;

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не нуждается в помощи от военных США для противостояния с сектором Газа. При этом он отметил, что Израиль и США работают по военной помощи в «превентивном режиме»;

Число погибших российских граждан после атаки ХАМАС выросло до 16, при этом девять человек считаются пропавшими без вести;

Армией Израиля в районах провинций Хан-Юнис и Рафах было убито около 80 человек. Еще десятки получили ранения;

Иран начал набирать добровольцев для участия в палестино-израильском конфликте против Израиля. На официальном онлайн ресурсе зарегистрировались более трех миллионов человек;

В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба, поскольку работает только один мукомольный завод из пяти. Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа ООН;

Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол сообщил, что две тысячи морских пехотинцев США находятся вблизи побережья Газы и Израиля. В будущем они могут принять участие в палестино-израильском конфликте.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что признание Россией палестинского движения ХАМАС террористической организацией является спорным. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем Востоке к вечеру 17 октября.