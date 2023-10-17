Мэр курганского округа пожаловался на нехватку фельдшеров

18 октября 2023 в 07:29 Размер текста - 17 +

Петр Скоробогатов написал, что в Целинном округе не хватает фельдшеров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов пожаловался, что из 20 ФАПов только в четырех есть фельдшеры. Так, в селе Рачеевка фельдшера нет уже два года, рассказал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Самая больная тема у сельчан — медицинское обслуживание. В селе Рачеевка два года нет фельдшера, и, к сожалению, ситуация не единичная. Из 20 ФАПов в округе только в четырех есть фельдшеры. Рачеевка обслуживается врачом Кислянского ФАПа, а в ближайшее время вернется и передвижной ФАП», — написал Скоробогатов. Ранее глава депздрава Курганской области Алексей Сигидаев поручил сотрудникам ФАПов создать медицинские чаты. С их помощью жители сел и деревень смогут напрямую общаться с медицинскими организациями.

Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов пожаловался, что из 20 ФАПов только в четырех есть фельдшеры. Так, в селе Рачеевка фельдшера нет уже два года, рассказал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Самая больная тема у сельчан — медицинское обслуживание. В селе Рачеевка два года нет фельдшера, и, к сожалению, ситуация не единичная. Из 20 ФАПов в округе только в четырех есть фельдшеры. Рачеевка обслуживается врачом Кислянского ФАПа, а в ближайшее время вернется и передвижной ФАП», — написал Скоробогатов. Ранее глава депздрава Курганской области Алексей Сигидаев поручил сотрудникам ФАПов создать медицинские чаты. С их помощью жители сел и деревень смогут напрямую общаться с медицинскими организациями.