17 октября 2023

Мэр курганского округа пожаловался на нехватку фельдшеров

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Приезд министра МЧС Куренкова Александра в село Юлдус. Курган , фап, фельдшеро-акушерский пункт
Петр Скоробогатов написал, что в Целинном округе не хватает фельдшеров (архивное фото) Фото:

Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов пожаловался, что из 20 ФАПов только в четырех есть фельдшеры. Так, в селе Рачеевка фельдшера нет уже два года, рассказал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Самая больная тема у сельчан — медицинское обслуживание. В селе Рачеевка два года нет фельдшера, и, к сожалению, ситуация не единичная. Из 20 ФАПов в округе только в четырех есть фельдшеры. Рачеевка обслуживается врачом Кислянского ФАПа, а в ближайшее время вернется и передвижной ФАП», — написал Скоробогатов.

Ранее глава депздрава Курганской области Алексей Сигидаев поручил сотрудникам ФАПов создать медицинские чаты. С их помощью жители сел и деревень смогут напрямую общаться с медицинскими организациями.

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Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов пожаловался, что из 20 ФАПов только в четырех есть фельдшеры. Так, в селе Рачеевка фельдшера нет уже два года, рассказал Скоробогатов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Самая больная тема у сельчан — медицинское обслуживание. В селе Рачеевка два года нет фельдшера, и, к сожалению, ситуация не единичная. Из 20 ФАПов в округе только в четырех есть фельдшеры. Рачеевка обслуживается врачом Кислянского ФАПа, а в ближайшее время вернется и передвижной ФАП», — написал Скоробогатов. Ранее глава депздрава Курганской области Алексей Сигидаев поручил сотрудникам ФАПов создать медицинские чаты. С их помощью жители сел и деревень смогут напрямую общаться с медицинскими организациями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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