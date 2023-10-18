Тюменец вымогал деньги у девушки, которую «заказали» в Telegram

Жертва не стала вступать в сговор и тюменец начал ей угрожать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменец предложил незнакомой девушке снять фейковое видео с ее избиением, которое неизвестный «заказал» через мессенджер Telegram, а получив отказ начал вымогать у нее 60 тысяч рублей, угрожая реальными побоями. Информация представлена в судебном акте по делу.

«Подсудимый увидел в Telegram сообщение о вознаграждении за причинение телесных повреждений девушке. Он нашел ее в соцсетях и предложил снять постановочное видео с избиением, чтобы заработать 10 000 рублей. Когда тюменка отказала, он начал угрожать ей реальными побоями, требуя заплатить ему 60 000», — говорится в документе, который есть в распоряжении URA.RU.

Испугавшись, девушка перевела преступнику 30 000 рублей, однако это его не остановило. Он также писал в социальных сетях подруге тюменки, требуя 10 000 в обмен на то, что он не изобьет ее приятельницу и ее саму. По итогу обе девушки обратились в полицию.

За вымогательство тюменца приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Одним из смягчающих обстоятельств стало то, что мужчина занимается общественно-полезной деятельностью.