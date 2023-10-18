Дефицит медиков ЯНАО резко увеличился

Hh: число вакансий для медицинских работников в ЯНАО выросло на 39%

Спрос на медиков в ЯНАО вырос на 39% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО выросло число вакансий для врачей и медиков, в округе наблюдается дефицит специалистов. К такому выводу пришли аналитики службы исследований hh.ru, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работы.

«За январь—сентябрь 2023 года в сфере „Медицина, фармацевтика“ в Ямало-Ненецком автономном округе было открыто на 39% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. При этом количество активных резюме увеличилось лишь на 13%», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на одну медицинскую вакансию в регионе приходится 3,5 резюме, что указывает на острый дефицит кадров. При этом на одну вакансию врача приходится всего 1,1 активных соискателей.

Ранее URA.RU писало о нехватке специалистов с рабочей профессией. На одну вакансию приходится всего 2,5 резюме в сфере рабочего персонала.