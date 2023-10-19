Рекордное число курганцев захотело стать банкротами

В большинстве случаев банкротами захотели стать сами граждане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Арбитражный суд Курганской области в 2023 году было подано 2036 заявлений о признании жителей банкротами, что больше, чем за аналогичные периоды прошлых лет. Данная информация размещена в telegram-канале объединенной пресс-службы областной судебной системы.

«За девять месяцев текущего года жители Курганской области подали рекордное количество заявлений о признании гражданина несостоятельным (банкротом). В Арбитражном суде Курганской области зарегистрировано 2036 таких заявлений. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда было принято к производству 1672 заявления, и на 112% больше, чем в 2021 году (958 заявлений)», — указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 96% случаев в 2023 году такие заявления подавали сами жители, так как желали стать банкротами. В остальных случаях заявления о признании граждан банкротами направляли представители кредитных организаций и Управления Федеральной налоговой службы РФ. Среди признанных в регионе в 2023 году банкротами 21% имели долги в размере менее 500 тысяч рублей, 67% — до 3 млн рублей, 2% — от 3 млн до 10 млн рублей и 0,3% — свыше 10 млн рублей.