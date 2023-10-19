Мэрия Тюмени планирует провести КРТ в еще одном районе города

Мэрия Тюмени: решается вопрос о проведении КРТ на Маяке

Мэрия Тюмени планирует провести КРТ на Маяке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский департамент земельных отношений и градостроительства решает вопрос о реализации комплексного развития территорий (КРТ) на Маяке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Вопросы о возможности комплексного развития территорий жилой застройки [Маяка] в соответствии с регламентом подлежат рассмотрению. В случае принятия решения о КРТ жилой застройки в границах улиц Магнитогорская, Ростовская, Амурская, Восстания департаментом земельных отношений и градостроительства администрации города будут реализованы мероприятия, направленные на заключение договора с инвестором-застройщиком по итогам открытого аукциона в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ», — передают слова администрации города журналисты РБК Тюмень.

По словам журналистов, в 2016 году у компании «Сибстройсервис» с мэрией был заключен контракт на расселение и застройку частного сектора в этом районе. Застройщик должен был за шесть лет расселить и снести 13 аварийных домов, однако за этот период разобрал только три из них. Это стало причиной расторжения договора. Поэтому сейчас чиновники проводят предварительный анализ, в том числе правовых оснований для принятия решения о КРТ.

Ранее в Тюмени планировали создать первый жилой комплекс по федеральному проекту КРТ на участке ДОМ.РФ. По итогам первого в России аукциона участок был передан группе компаний «Страна Девелопмент». По плану, жилой комплекс комфорт-класса по улице Ирбитской будет состоять из четырех домов разной этажности — от двух до 16. Разрешение на строительство уже было получено.