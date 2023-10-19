Курганские зеки стали чаще отказываться от работы

20 октября 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

В Курганской области выросло число злостных нарушений среди осужденных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Курганской области осужденные стали чаще отказываться от работы. Число таких злостных нарушений с начала года выросло в 16 раз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. «Общее количество нарушений установленного порядка отбывания наказания, выявленных сотрудниками исправительных учреждений, сократилось на 2% с 2545 до 2486. Вместе с тем увеличилось число злостных нарушений с 81 до 91, в том числе за отказ от работы с одного до 16 случаев», — сообщили в ведомстве. Также в УФСИН региона сообщили, что за девять месяцев 2023 года было задержано 14 граждан, которые хотели передать запрещенные предметы обвиняемым и осужденным. Тюремщиками было изъято 14 мобильных телефонов и 70 граммов наркотических веществ. При этом по словам начальника ведомства Михаила Мачушкина, за отчетный период не было допущено массовых беспорядков и групповых неповиновений осужденных, а также побегов из-под охраны и при конвоировании. Ранее URA.RU писало, что в Кургане осужденным подняли зарплаты. Их рост составил 8%, сообщили в курганском УФСИН. Всего с начала года работникам было выплачено более 22 млн рублей.

В Курганской области осужденные стали чаще отказываться от работы. Число таких злостных нарушений с начала года выросло в 16 раз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. «Общее количество нарушений установленного порядка отбывания наказания, выявленных сотрудниками исправительных учреждений, сократилось на 2% с 2545 до 2486. Вместе с тем увеличилось число злостных нарушений с 81 до 91, в том числе за отказ от работы с одного до 16 случаев», — сообщили в ведомстве. Также в УФСИН региона сообщили, что за девять месяцев 2023 года было задержано 14 граждан, которые хотели передать запрещенные предметы обвиняемым и осужденным. Тюремщиками было изъято 14 мобильных телефонов и 70 граммов наркотических веществ. При этом по словам начальника ведомства Михаила Мачушкина, за отчетный период не было допущено массовых беспорядков и групповых неповиновений осужденных, а также побегов из-под охраны и при конвоировании. Ранее URA.RU писало, что в Кургане осужденным подняли зарплаты. Их рост составил 8%, сообщили в курганском УФСИН. Всего с начала года работникам было выплачено более 22 млн рублей.