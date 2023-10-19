19 октября 2023

Тюменский суд накажет местного бутлегера за поддельный алкоголь

Тюменская прокуратура направила в суд дело о незаконном обороте алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб от действий обвиняемого прокуратура Тюменской области оценивает в 1,8 млн рублей Фото:

Тюменский суд рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции. У местного жителя изъяли около семи тысяч бутылок с контрафактом, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области

«Прокуратура города Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере», — говорится в сообщении

По данным прокуратуры, мужчина приобрел у неизвестных лиц около семи тысяч бутылок немаркированного алкоголя в феврале. Обвиняемый хранил их в принадлежащем ему складском помещении. Контрафакт был изъят в мае, нанесенный государству ущерб превысил 1,8 млн рублей. Рассмотрением дела займется Калининский районный суд Тюмени.

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Тюменский суд рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции. У местного жителя изъяли около семи тысяч бутылок с контрафактом, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области «Прокуратура города Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере», — говорится в сообщении По данным прокуратуры, мужчина приобрел у неизвестных лиц около семи тысяч бутылок немаркированного алкоголя в феврале. Обвиняемый хранил их в принадлежащем ему складском помещении. Контрафакт был изъят в мае, нанесенный государству ущерб превысил 1,8 млн рублей. Рассмотрением дела займется Калининский районный суд Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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