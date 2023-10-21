21 октября 2023
20 октября 2023

В Тюменской области КАМАЗ с мертвым водителем врезался в забор жилого дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария грузовик. Нижневартовск, дтп, авария
Водитель КАМАЗа умер от инфаркта Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) мужчина умер находясь за рулем КАМАЗа. В пресс-службе областного управления ГИБДД рассказали, что неуправляемый грузовик въехал в забор жилого дома.

«КАМАЗ въехал вчера днем (21 октября, прим. URA.RU) в забор на улице Северной в Ялуторовске. 40-летний водитель погиб. По предварительным данным, от инфаркта, а не от ДТП», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Коллеги мужчины рассказали, что до этого мужчина чувствовал себя хорошо. Обстоятельства случившегося выясняются.

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В Ялуторовске (Тюменская область) мужчина умер находясь за рулем КАМАЗа. В пресс-службе областного управления ГИБДД рассказали, что неуправляемый грузовик въехал в забор жилого дома. «КАМАЗ въехал вчера днем (21 октября, прим. URA.RU) в забор на улице Северной в Ялуторовске. 40-летний водитель погиб. По предварительным данным, от инфаркта, а не от ДТП», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Коллеги мужчины рассказали, что до этого мужчина чувствовал себя хорошо. Обстоятельства случившегося выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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