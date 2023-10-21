В Тюменской области КАМАЗ с мертвым водителем врезался в забор жилого дома

22 октября 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Водитель КАМАЗа умер от инфаркта Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) мужчина умер находясь за рулем КАМАЗа. В пресс-службе областного управления ГИБДД рассказали, что неуправляемый грузовик въехал в забор жилого дома. «КАМАЗ въехал вчера днем (21 октября, прим. URA.RU) в забор на улице Северной в Ялуторовске. 40-летний водитель погиб. По предварительным данным, от инфаркта, а не от ДТП», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Коллеги мужчины рассказали, что до этого мужчина чувствовал себя хорошо. Обстоятельства случившегося выясняются.

В Ялуторовске (Тюменская область) мужчина умер находясь за рулем КАМАЗа. В пресс-службе областного управления ГИБДД рассказали, что неуправляемый грузовик въехал в забор жилого дома. «КАМАЗ въехал вчера днем (21 октября, прим. URA.RU) в забор на улице Северной в Ялуторовске. 40-летний водитель погиб. По предварительным данным, от инфаркта, а не от ДТП», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Коллеги мужчины рассказали, что до этого мужчина чувствовал себя хорошо. Обстоятельства случившегося выясняются.