В Тюменской области КАМАЗ с мертвым водителем врезался в забор жилого дома

Водитель КАМАЗа умер от инфаркта
В Ялуторовске (Тюменская область) мужчина умер находясь за рулем КАМАЗа. В пресс-службе областного управления ГИБДД рассказали, что неуправляемый грузовик въехал в забор жилого дома.
«КАМАЗ въехал вчера днем (21 октября, прим. URA.RU) в забор на улице Северной в Ялуторовске. 40-летний водитель погиб. По предварительным данным, от инфаркта, а не от ДТП», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Коллеги мужчины рассказали, что до этого мужчина чувствовал себя хорошо. Обстоятельства случившегося выясняются.
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