В ЯНАО пьяные супруги напали на девушку на улице

В Надыме (ЯНАО) пара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на местную жительницу. Девушка рассказала, что мужчина ударил ее кулаком по лицу.
«Мужчина пинал дверь ногой, чтобы я не смогла ее открыть. В стрессовой ситуации набрала 112. Выйдя на улицу, мужчина ударил меня кулаком по лицу», — передает слова пострадавшей «Ямал 1». Девушка шла в гости к подруге и хотела зайти в подъезд, но выпившие мужчина и женщина стали засыпать ее вопросами, а после проявили к ней агрессию.
На помощь к девушке пришел случайный прохожий. Он находился рядом с ней до прибытия полицейских. Инцидент произошел на Набережной Оруджева, 34. Соседи узнали в нападавших своих соседей и подтвердили, что супруги проживают по этому адресу.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.
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