21 октября 2023
20 октября 2023

В ЯНАО пьяные супруги напали на девушку на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчина ударил девушку по лицу Фото:

В Надыме (ЯНАО) пара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на местную жительницу. Девушка рассказала, что мужчина ударил ее кулаком по лицу.

«Мужчина пинал дверь ногой, чтобы я не смогла ее открыть. В стрессовой ситуации набрала 112. Выйдя на улицу, мужчина ударил меня кулаком по лицу», — передает слова пострадавшей «Ямал 1». Девушка шла в гости к подруге и хотела зайти в подъезд, но выпившие мужчина и женщина стали засыпать ее вопросами, а после проявили к ней агрессию.

На помощь к девушке пришел случайный прохожий. Он находился рядом с ней до прибытия полицейских. Инцидент произошел на Набережной Оруджева, 34. Соседи узнали в нападавших своих соседей и подтвердили, что супруги проживают по этому адресу.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

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В Надыме (ЯНАО) пара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на местную жительницу. Девушка рассказала, что мужчина ударил ее кулаком по лицу. «Мужчина пинал дверь ногой, чтобы я не смогла ее открыть. В стрессовой ситуации набрала 112. Выйдя на улицу, мужчина ударил меня кулаком по лицу», — передает слова пострадавшей «Ямал 1». Девушка шла в гости к подруге и хотела зайти в подъезд, но выпившие мужчина и женщина стали засыпать ее вопросами, а после проявили к ней агрессию. На помощь к девушке пришел случайный прохожий. Он находился рядом с ней до прибытия полицейских. Инцидент произошел на Набережной Оруджева, 34. Соседи узнали в нападавших своих соседей и подтвердили, что супруги проживают по этому адресу. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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