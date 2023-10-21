В ЯНАО пьяные супруги напали на девушку на улице

22 октября 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Мужчина ударил девушку по лицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) пара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на местную жительницу. Девушка рассказала, что мужчина ударил ее кулаком по лицу. «Мужчина пинал дверь ногой, чтобы я не смогла ее открыть. В стрессовой ситуации набрала 112. Выйдя на улицу, мужчина ударил меня кулаком по лицу», — передает слова пострадавшей «Ямал 1». Девушка шла в гости к подруге и хотела зайти в подъезд, но выпившие мужчина и женщина стали засыпать ее вопросами, а после проявили к ней агрессию. На помощь к девушке пришел случайный прохожий. Он находился рядом с ней до прибытия полицейских. Инцидент произошел на Набережной Оруджева, 34. Соседи узнали в нападавших своих соседей и подтвердили, что супруги проживают по этому адресу. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

В Надыме (ЯНАО) пара, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на местную жительницу. Девушка рассказала, что мужчина ударил ее кулаком по лицу. «Мужчина пинал дверь ногой, чтобы я не смогла ее открыть. В стрессовой ситуации набрала 112. Выйдя на улицу, мужчина ударил меня кулаком по лицу», — передает слова пострадавшей «Ямал 1». Девушка шла в гости к подруге и хотела зайти в подъезд, но выпившие мужчина и женщина стали засыпать ее вопросами, а после проявили к ней агрессию. На помощь к девушке пришел случайный прохожий. Он находился рядом с ней до прибытия полицейских. Инцидент произошел на Набережной Оруджева, 34. Соседи узнали в нападавших своих соседей и подтвердили, что супруги проживают по этому адресу. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.