22 октября 2023
21 октября 2023
20 октября 2023

Тюменские ученые разработали способ полезной утилизации углекислоты

Специалисты ТюмГУ разработали способ полезной утилизации углекислоты
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая разработка позволит утилизировать в три раза больше углекислого газа без вреда для окружающей среды Фото:

Ученые Тюменского государственного университета совместно с коллегами из Томска создали метод получения из углекислого газа порошков оксидов металлов. Из них можно создавать высокопрочные керамические изделия или радиопоглощающие материалы. Результаты исследования опубликованы в журнале Ceramics International.

«Мы создали способ синтеза оксидов металлов, где СО2 служит рабочей средой. Из полученных по новой технологии порошков оксида алюминия можно изготовить керамические изделия с высокими физико-механическими свойствами. Керамика из порошков оксидов железа может использоваться как высокомагнитный и радиопоглощающий материал», — комментируют ученые свою разработку.

Уникальность метода заключается в том, что он позволяет переработать в три раза больше углекислоты. Финансирование проекта проводилось в рамках программы Министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) начали работу над созданием системы для умных ферм. Разработка позволит не только мониторить и контролировать параметры производственного процесса, но и давать советы, как действовать при поломках оборудования, болезнях растений и в иных нештатных ситуациях. Авторы заявляют, что у проекта нет аналогов в мире.

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Ученые Тюменского государственного университета совместно с коллегами из Томска создали метод получения из углекислого газа порошков оксидов металлов. Из них можно создавать высокопрочные керамические изделия или радиопоглощающие материалы. Результаты исследования опубликованы в журнале Ceramics International. «Мы создали способ синтеза оксидов металлов, где СО2 служит рабочей средой. Из полученных по новой технологии порошков оксида алюминия можно изготовить керамические изделия с высокими физико-механическими свойствами. Керамика из порошков оксидов железа может использоваться как высокомагнитный и радиопоглощающий материал», — комментируют ученые свою разработку. Уникальность метода заключается в том, что он позволяет переработать в три раза больше углекислоты. Финансирование проекта проводилось в рамках программы Министерства науки и высшего образования РФ. Ранее сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) начали работу над созданием системы для умных ферм. Разработка позволит не только мониторить и контролировать параметры производственного процесса, но и давать советы, как действовать при поломках оборудования, болезнях растений и в иных нештатных ситуациях. Авторы заявляют, что у проекта нет аналогов в мире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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