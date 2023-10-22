Тюменские ученые разработали способ полезной утилизации углекислоты

Специалисты ТюмГУ разработали способ полезной утилизации углекислоты

23 октября 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

Новая разработка позволит утилизировать в три раза больше углекислого газа без вреда для окружающей среды Фото: Георгий Бергал © URA.RU Ученые Тюменского государственного университета совместно с коллегами из Томска создали метод получения из углекислого газа порошков оксидов металлов. Из них можно создавать высокопрочные керамические изделия или радиопоглощающие материалы. Результаты исследования опубликованы в журнале Ceramics International. «Мы создали способ синтеза оксидов металлов, где СО2 служит рабочей средой. Из полученных по новой технологии порошков оксида алюминия можно изготовить керамические изделия с высокими физико-механическими свойствами. Керамика из порошков оксидов железа может использоваться как высокомагнитный и радиопоглощающий материал», — комментируют ученые свою разработку . Уникальность метода заключается в том, что он позволяет переработать в три раза больше углекислоты. Финансирование проекта проводилось в рамках программы Министерства науки и высшего образования РФ. Ранее сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) начали работу над созданием системы для умных ферм. Разработка позволит не только мониторить и контролировать параметры производственного процесса, но и давать советы, как действовать при поломках оборудования, болезнях растений и в иных нештатных ситуациях. Авторы заявляют, что у проекта нет аналогов в мире.

Ученые Тюменского государственного университета совместно с коллегами из Томска создали метод получения из углекислого газа порошков оксидов металлов. Из них можно создавать высокопрочные керамические изделия или радиопоглощающие материалы. Результаты исследования опубликованы в журнале Ceramics International. «Мы создали способ синтеза оксидов металлов, где СО2 служит рабочей средой. Из полученных по новой технологии порошков оксида алюминия можно изготовить керамические изделия с высокими физико-механическими свойствами. Керамика из порошков оксидов железа может использоваться как высокомагнитный и радиопоглощающий материал», — комментируют ученые свою разработку. Уникальность метода заключается в том, что он позволяет переработать в три раза больше углекислоты. Финансирование проекта проводилось в рамках программы Министерства науки и высшего образования РФ. Ранее сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) начали работу над созданием системы для умных ферм. Разработка позволит не только мониторить и контролировать параметры производственного процесса, но и давать советы, как действовать при поломках оборудования, болезнях растений и в иных нештатных ситуациях. Авторы заявляют, что у проекта нет аналогов в мире.