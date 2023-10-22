В курганском округе со второго раза удалось найти мэра

Ранее Наталья Богданова исполняла обязанности главы округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым главой Белозерского муниципального округа Курганской области стала Наталья Богданова. До этого она руководила округом в статусе и. о. Об этом сообщают представители СМИ. Конкурс на пост главы удалось провести только со второго раза

«В Белозерском муниципальном округе избрали главу округа. Им стала Наталья Богданова. В Белозерском Доме культуры прошла торжественная церемония вступления в должность главы округа», — указано в группе соцсети «ВКонтакте» местной газеты «Боевое слово».

Помимо Богдановой, в конкурсе участвовал врио замглавы администрации Юрий Стенников. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации округа. На звонок корреспондента не ответили.

Богданова стала руководить округом 30 июня, когда по состоянию здоровья ушел в отставку бывший глава Александр Завьялов, работавший в местной администрации с 2000 года. Избрать нового главу должны были в сентябре, но в первый раз на конкурс заявился лишь один человек — подполковник полиции в отставке Андрей Рахманов. Из-за этого конкурс сорвался. По словам источника URA.RU, связанного с региональными властями, это было из-за того, что руководство области тогда только присматривалось к Богдановой.