21 августа 2023

Подполковник полиции в отставке не смог стать главой округа из-за сорванных выборов

В Курганской области сорвался конкурс по отбору главы округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по домашнему насилию. Екатеринбург, подполковник полиции
Место главы округа будет пустовать больше, чем ожидалось Фото:

В Курганской области на конкурс по отбору главы Белозерского муниципального округа заявился подполковник в отставке, но он не смог стать руководителем, так как процедура отбора сорвалась из-за нехватки участников. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями.

«Главой округа захотел стать ветеран боевых действий, член союза десантников, подполковник полиции в отставке Андрей Рахманов. Кроме него на конкурс никто не заявился», — рассказал источник.

Врио главы Наталья Богданова не подавала документы на конкурс. По словам источника, это связано с тем, что власти пока что к ней только присматриваются и проверяют, сможет ли она возглавлять округ более длительное время. В группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте» указано, что конкурс не состоялся, так как на него заявился лишь один кандидат.

Нового главу округа должны были выбрать 22 сентября, но из-за срыва конкурса на эту процедуру дополнительно уйдет один-два месяца. Богданова руководит округом в статусе врио с 30 июня. Тогда по состоянию здоровья ушел в отставку бывший глава Александр Завьялов. В местной администрации он работал с 2000 года.

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В Курганской области на конкурс по отбору главы Белозерского муниципального округа заявился подполковник в отставке, но он не смог стать руководителем, так как процедура отбора сорвалась из-за нехватки участников. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. «Главой округа захотел стать ветеран боевых действий, член союза десантников, подполковник полиции в отставке Андрей Рахманов. Кроме него на конкурс никто не заявился», — рассказал источник. Врио главы Наталья Богданова не подавала документы на конкурс. По словам источника, это связано с тем, что власти пока что к ней только присматриваются и проверяют, сможет ли она возглавлять округ более длительное время. В группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте» указано, что конкурс не состоялся, так как на него заявился лишь один кандидат. Нового главу округа должны были выбрать 22 сентября, но из-за срыва конкурса на эту процедуру дополнительно уйдет один-два месяца. Богданова руководит округом в статусе врио с 30 июня. Тогда по состоянию здоровья ушел в отставку бывший глава Александр Завьялов. В местной администрации он работал с 2000 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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