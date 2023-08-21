Подполковник полиции в отставке не смог стать главой округа из-за сорванных выборов

В Курганской области сорвался конкурс по отбору главы округа

22 августа 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Место главы округа будет пустовать больше, чем ожидалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области на конкурс по отбору главы Белозерского муниципального округа заявился подполковник в отставке, но он не смог стать руководителем, так как процедура отбора сорвалась из-за нехватки участников. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. «Главой округа захотел стать ветеран боевых действий, член союза десантников, подполковник полиции в отставке Андрей Рахманов. Кроме него на конкурс никто не заявился», — рассказал источник. Врио главы Наталья Богданова не подавала документы на конкурс. По словам источника, это связано с тем, что власти пока что к ней только присматриваются и проверяют, сможет ли она возглавлять округ более длительное время. В группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте» указано, что конкурс не состоялся, так как на него заявился лишь один кандидат. Нового главу округа должны были выбрать 22 сентября, но из-за срыва конкурса на эту процедуру дополнительно уйдет один-два месяца. Богданова руководит округом в статусе врио с 30 июня. Тогда по состоянию здоровья ушел в отставку бывший глава Александр Завьялов. В местной администрации он работал с 2000 года.

В Курганской области на конкурс по отбору главы Белозерского муниципального округа заявился подполковник в отставке, но он не смог стать руководителем, так как процедура отбора сорвалась из-за нехватки участников. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. «Главой округа захотел стать ветеран боевых действий, член союза десантников, подполковник полиции в отставке Андрей Рахманов. Кроме него на конкурс никто не заявился», — рассказал источник. Врио главы Наталья Богданова не подавала документы на конкурс. По словам источника, это связано с тем, что власти пока что к ней только присматриваются и проверяют, сможет ли она возглавлять округ более длительное время. В группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте» указано, что конкурс не состоялся, так как на него заявился лишь один кандидат. Нового главу округа должны были выбрать 22 сентября, но из-за срыва конкурса на эту процедуру дополнительно уйдет один-два месяца. Богданова руководит округом в статусе врио с 30 июня. Тогда по состоянию здоровья ушел в отставку бывший глава Александр Завьялов. В местной администрации он работал с 2000 года.