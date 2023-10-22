22 октября 2023

В Тюмени эвакуировали посетителей торгового центра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливая погода. Тюмень, непогода, прохожие, пешеходы, дождливая погода, пасмурная погода, галерея вояж, тц галерея вояж, прохожие весной
Людей попросили покинуть торговый центр из-за ЧП Фото:

Днем 23 октября в Тюмени прошла эвакуация в ТЦ «Галерея Вояж», в котором неизвестный распылил перцовый баллончик. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили и в правоохранительных органах.

«Гуляли по „Галерее Вояж“ и внезапно начали кашлять, ни с того, ни с сего. Людей попросили покинуть помещения и выйти на улицу. Якобы кто-то распылил перцовый баллончик», — рассказал URA.RU свидетель произошедшего.

Информацию подтвердили в УМВД по Тюменской области. Там отметили, что сообщение о данном происшествии зарегистрировано в правоохранительных органах. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Днем 23 октября в Тюмени прошла эвакуация в ТЦ «Галерея Вояж», в котором неизвестный распылил перцовый баллончик. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили и в правоохранительных органах. «Гуляли по „Галерее Вояж“ и внезапно начали кашлять, ни с того, ни с сего. Людей попросили покинуть помещения и выйти на улицу. Якобы кто-то распылил перцовый баллончик», — рассказал URA.RU свидетель произошедшего. Информацию подтвердили в УМВД по Тюменской области. Там отметили, что сообщение о данном происшествии зарегистрировано в правоохранительных органах. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...