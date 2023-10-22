В Тюмени эвакуировали посетителей торгового центра

Людей попросили покинуть торговый центр из-за ЧП Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Днем 23 октября в Тюмени прошла эвакуация в ТЦ «Галерея Вояж», в котором неизвестный распылил перцовый баллончик. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили и в правоохранительных органах.

«Гуляли по „Галерее Вояж“ и внезапно начали кашлять, ни с того, ни с сего. Людей попросили покинуть помещения и выйти на улицу. Якобы кто-то распылил перцовый баллончик», — рассказал URA.RU свидетель произошедшего.

Информацию подтвердили в УМВД по Тюменской области. Там отметили, что сообщение о данном происшествии зарегистрировано в правоохранительных органах. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.