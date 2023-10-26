В Тюмени пройдут тематические вечеринки на Хэллоуин

27 октября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Клубы, бары и иные заведения вручат подарки тем, кто придет в тематических костюмах Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жителей Тюмени приглашают на вечеринки в честь Дня всех святых. Клубы, бары и иные заведения вручат подарки тем, кто придет в тематических костюмах. Где отметить Хэллоуин в Тюмени — смотрите в подборке URA.RU. «Кровавый бал» пройдет в концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири». Как уверяют организаторы, за два лучших образа тюменцы смогут выиграть призы. Вечеринка состоится 28 октября в 22:00. В баре «Водокачка» тюменцы и гости города в честь Хэллоуина смогут приобрести тематические вещи, а также задать вопросы тарологу. Помимо этого, диджеи будут играть песни из популярных фильмом ужасов. Вход свободный, начало в 15:00. Еще одна вечеринка пройдет 28 октября в 21:00 в здании бывшего завода на улице Авторемонтной. По словам организаторов, также ранее в месте проведения мероприятия находился подпольный бойцовский клуб. «Бал блуждающих душ» пройдет в баре «Атмосфера». Если вы придете в соответствующем празднику образе, то за вход на вечеринку заплатите всего один рубль. Организаторы сообщают, что всех посетителей ожидают интерактивные события и декорации. Вечеринка пройдет 28 октября. Вампирскую вечеринку обещают провести в кафе-баре «Малина». Мероприятие начинается в 23:00, но у тех, кто придет на час раньше, есть возможность превратиться в нечисть с помощью гримера. «Бульварбар» приглашает тюменцев посетить поместье семейки Аддамс. Жителям обещают фотозону и праздничную атмосферу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Тюмени приглашают на вечеринки в честь Дня всех святых. Клубы, бары и иные заведения вручат подарки тем, кто придет в тематических костюмах. Где отметить Хэллоуин в Тюмени — смотрите в подборке URA.RU. «Кровавый бал» пройдет в концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири». Как уверяют организаторы, за два лучших образа тюменцы смогут выиграть призы. Вечеринка состоится 28 октября в 22:00. В баре «Водокачка» тюменцы и гости города в честь Хэллоуина смогут приобрести тематические вещи, а также задать вопросы тарологу. Помимо этого, диджеи будут играть песни из популярных фильмом ужасов. Вход свободный, начало в 15:00. Еще одна вечеринка пройдет 28 октября в 21:00 в здании бывшего завода на улице Авторемонтной. По словам организаторов, также ранее в месте проведения мероприятия находился подпольный бойцовский клуб. «Бал блуждающих душ» пройдет в баре «Атмосфера». Если вы придете в соответствующем празднику образе, то за вход на вечеринку заплатите всего один рубль. Организаторы сообщают, что всех посетителей ожидают интерактивные события и декорации. Вечеринка пройдет 28 октября. Вампирскую вечеринку обещают провести в кафе-баре «Малина». Мероприятие начинается в 23:00, но у тех, кто придет на час раньше, есть возможность превратиться в нечисть с помощью гримера. «Бульварбар» приглашает тюменцев посетить поместье семейки Аддамс. Жителям обещают фотозону и праздничную атмосферу.