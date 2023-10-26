26 октября 2023

Тюменцам предлагают за пять тысяч рублей составить компанию в распитии алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, пиво, бутылки, алкоголь
За пять тысяч тюменец предлагает предоставить дачу, баню и поддержку Фото:

Житель Тюмени за пять тысяч рублей продает услугу «Собутыльник». Информация об этом представлена на одном из сервисов по размещению объявлений. За эту сумму тюменец предлагает предоставить дачу, баню и поддержку.

«Пpиглашаю в гoсти или приеду сам! С меня уютная дaча, баня, пpиpoда, чистота, уют. Ecли уcтал, нужнa поддеpжкa, мoральноe pаccлаблeние или проcто поговорить и выпить алкоголь в банe, рaд буду твоeму пpисутствию. Возрacт без ограничений (с 18 лeт). Стоимость — пять тысяч рублей», — говорится в объявлении.

Тюменец отмечает, что конечная стоимость услуги зависит от пожеланий. Например, за организацию рыбалки или похода придется заплатить от 500 рублей. Также за пять тысяч рублей житель предлагает прокатиться на снегоходах или квадроциклах.

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Житель Тюмени за пять тысяч рублей продает услугу «Собутыльник». Информация об этом представлена на одном из сервисов по размещению объявлений. За эту сумму тюменец предлагает предоставить дачу, баню и поддержку. «Пpиглашаю в гoсти или приеду сам! С меня уютная дaча, баня, пpиpoда, чистота, уют. Ecли уcтал, нужнa поддеpжкa, мoральноe pаccлаблeние или проcто поговорить и выпить алкоголь в банe, рaд буду твоeму пpисутствию. Возрacт без ограничений (с 18 лeт). Стоимость — пять тысяч рублей», — говорится в объявлении. Тюменец отмечает, что конечная стоимость услуги зависит от пожеланий. Например, за организацию рыбалки или похода придется заплатить от 500 рублей. Также за пять тысяч рублей житель предлагает прокатиться на снегоходах или квадроциклах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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