В Тюмени поднялись цены на автозапчасти

В Тюмени цены на автозапчасти выросли на 19,7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени выросли цены на автозапчасти. Стоимость на некоторые из них в среднем поднялась от 6,4% до 19,7%. Об этом сообщили представители автобизнеса.

«Некоторые комплектующие в среднем подорожали от 6,4% до 19,7%. При этом средний чек на подготовку автомобиля к зиме за год вырос почти вдвое — с 5200 до 10 098 рублей», — об этом рассказал директор по сервису автомобильного маркетплейса журналистам РБК Тюмень.

По словам директора по сервисному обслуживанию, цена свечей зажигания выросла примерно на 8% с начала этого года. Тормозные диски и колодки подорожали в среднем на 6-7%, лампы — почти на 5%. Он дополнил, что стоимость новых моторов для популярных европейских брендов автомобилей выросла на 17%.

Также директор по сервисному обслуживанию уточнил, что колебания курса мировых валют оказывают влияние на стоимость уникальных комплектующих. Сейчас не стоит ожидать уменьшения цен в условиях ослабления рубля.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выросла стоимость запчастей для иномарок японского производства. Об этом уведомил владелец одного из местных автомагазинов. По его словам, в среднем запчасти выросли в цене на 5—10%, однако редкие детали, которые сложно достать, подорожали на 15%.