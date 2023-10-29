В Тюмени усилили охрану вокзалов из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

30 октября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

К охране правопорядка на вокзалах привлекли силовиков и собственную службу безопасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы На фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли в ночь с 29 на 30 октября, охрана железнодорожного вокзала Тюмени и аэровокзала Рощино была усилена. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «На железнодорожном вокзале Тюмени охрану усилили за счет собственной службы безопасности РЖД. В аэропорту Рощино подключили дополнительных сотрудников транспортной полиции. Это было сделано, в том числе, для того, снизить риск возникновения различных провокаций, которые произошли накануне в аэропорту Махачкалы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу от комментариев отказались. В пресс-службе Рощино агентству сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. «Мы работаем в штатном режиме. Выполняем все указания Росавиации и транспортной полиции», — пояснили там агентству. В пресс-службу СвЖД ОАО «РЖД» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 29 на 30 октября сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта Каспийска, где приземлился рейс из Израиля. Протесты прекратились только после вмешательства силовиков.

На фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли в ночь с 29 на 30 октября, охрана железнодорожного вокзала Тюмени и аэровокзала Рощино была усилена. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «На железнодорожном вокзале Тюмени охрану усилили за счет собственной службы безопасности РЖД. В аэропорту Рощино подключили дополнительных сотрудников транспортной полиции. Это было сделано, в том числе, для того, снизить риск возникновения различных провокаций, которые произошли накануне в аэропорту Махачкалы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу от комментариев отказались. В пресс-службе Рощино агентству сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. «Мы работаем в штатном режиме. Выполняем все указания Росавиации и транспортной полиции», — пояснили там агентству. В пресс-службу СвЖД ОАО «РЖД» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 29 на 30 октября сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта Каспийска, где приземлился рейс из Израиля. Протесты прекратились только после вмешательства силовиков.