В Тюмени усилили охрану вокзалов из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

На фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли в ночь с 29 на 30 октября, охрана железнодорожного вокзала Тюмени и аэровокзала Рощино была усилена. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«На железнодорожном вокзале Тюмени охрану усилили за счет собственной службы безопасности РЖД. В аэропорту Рощино подключили дополнительных сотрудников транспортной полиции. Это было сделано, в том числе, для того, снизить риск возникновения различных провокаций, которые произошли накануне в аэропорту Махачкалы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу от комментариев отказались. В пресс-службе Рощино агентству сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. «Мы работаем в штатном режиме. Выполняем все указания Росавиации и транспортной полиции», — пояснили там агентству.
В пресс-службу СвЖД ОАО «РЖД» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в ночь с 29 на 30 октября сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта Каспийска, где приземлился рейс из Израиля. Протесты прекратились только после вмешательства силовиков.
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