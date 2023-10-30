В Курган придет оттепель

31 октября 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

В Кургане прогнозируется теплая погода в ноябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане со 2 ноября прогнозируется теплая погода. С 1 по 14 ноября в городе средняя температура ожидается выше нормы на 4-6 градусов. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн на своем персональном сайте. «Пик тепла прогнозируется 3 ноября, когда максимальная температура воздуха достигнет 7-9 градусов. Оттепель ожидается с 23 часов 1 ноября до 17 часов 4 ноября», — предупреждает Винштейн. По прогнозу Винштейна, 5—6 ноября возможно кратковременное понижение температуры до нормы, то есть днем ожидается от 0 до 2 градусов, ночью минус 3, минус 5 градусов. С 7 по 12 ноября прогнозируется возвращение очень теплой погоды, днем от 2 до 5 градусов, ночью около нуля. Метеоролог-любитель подчеркнул, что после первой волны оттепели снежный покров в Кургане резко сократится до 1-2 см. В начале второй декады ноября его высота будет меньше 1 см.

В Кургане со 2 ноября прогнозируется теплая погода. С 1 по 14 ноября в городе средняя температура ожидается выше нормы на 4-6 градусов. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн на своем персональном сайте. «Пик тепла прогнозируется 3 ноября, когда максимальная температура воздуха достигнет 7-9 градусов. Оттепель ожидается с 23 часов 1 ноября до 17 часов 4 ноября», — предупреждает Винштейн. По прогнозу Винштейна, 5—6 ноября возможно кратковременное понижение температуры до нормы, то есть днем ожидается от 0 до 2 градусов, ночью минус 3, минус 5 градусов. С 7 по 12 ноября прогнозируется возвращение очень теплой погоды, днем от 2 до 5 градусов, ночью около нуля. Метеоролог-любитель подчеркнул, что после первой волны оттепели снежный покров в Кургане резко сократится до 1-2 см. В начале второй декады ноября его высота будет меньше 1 см.