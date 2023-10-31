Несмотря на беспорядки и рост цен, тюменцы не отказались от путевок в Египет

Стоимость путевок из Тюмени в Египет выросла на десятки тысяч рублей

01 ноября 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Цены на отдых в Египет менялись с момента начала конфликта в Израиле Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Тюменцы, несмотря на беспорядки и подорожание путевок, не отказались от отдыха в Египте. Об этом агентству рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. «Спрос на отдых в Египте вырос, туристы активно бронируют туры. В начале конфликта в Израиле цены, конечно, снизились, но сейчас, когда спрос активно поднимается, цены выросли тоже. Примерно на 10—20 тысяч рублей», — рассказала Светлана Завьялова. Собеседница агентства отмечает, что, в отличие от Египта, тюменцы отказались от поездок в Израиль. Также снизился интерес к российскому Кавказу, в частности, к Дагестану. Светлана Завьялова отметила, что на Кавказе сейчас уже не сезон для туристических поездок, а в Израиль люди остерегаются летать из-за обострения конфликта с Палестиной. На Ближнем Востоке сейчас складывается напряженная обстановка из-за войны Израиля и Палестины. Ранее израильский танк ударил в египетский пост на границе с еврейским государством. В Махачкале на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке прошли массовые беспорядки и захват аэропорта, где ожидался прилет рейса с израильтянами.

Тюменцы, несмотря на беспорядки и подорожание путевок, не отказались от отдыха в Египте. Об этом агентству рассказала управляющая туристической компанией «Награда за труд» Светлана Завьялова. «Спрос на отдых в Египте вырос, туристы активно бронируют туры. В начале конфликта в Израиле цены, конечно, снизились, но сейчас, когда спрос активно поднимается, цены выросли тоже. Примерно на 10—20 тысяч рублей», — рассказала Светлана Завьялова. Собеседница агентства отмечает, что, в отличие от Египта, тюменцы отказались от поездок в Израиль. Также снизился интерес к российскому Кавказу, в частности, к Дагестану. Светлана Завьялова отметила, что на Кавказе сейчас уже не сезон для туристических поездок, а в Израиль люди остерегаются летать из-за обострения конфликта с Палестиной. На Ближнем Востоке сейчас складывается напряженная обстановка из-за войны Израиля и Палестины. Ранее израильский танк ударил в египетский пост на границе с еврейским государством. В Махачкале на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке прошли массовые беспорядки и захват аэропорта, где ожидался прилет рейса с израильтянами.