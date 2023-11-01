Сотрудники МЧС получили иммунитет от расследования дела по курганским пожарам

02 ноября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Сотрудникам курганского МЧС вручат награды за тушение весенних пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Начальник ГУ МЧС России по Курганской области, генерал-майор Юрий Землянский получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за тушение масштабных весенних пожаров. Также другие награды получат еще 20 сотрудников ведомства. По словам источника URA.RU, близкого к региональным властям, такая награда от президента Владимира Путина дала сотрудникам МЧС иммунитет от подозрений в деле по пожарам. «Юрия Землянского наградят медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени за тушение масштабных весенних пожаров. В Кургане сейчас как раз работают следователи СКР, которые определяют виновных в гибели людей. А награды сотрудникам МЧС демонстрируют их полную отдачу в тушении пожаров. Они должны быть вне подозрений», — сообщил источник. Информацию о награждении URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. 3 ноября в Пожарно-спасательной части № 9 по указу президента наградят 20 сотрудников МЧС. В ведомстве добавили что самого Землянского медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени позже наградят в Москве. Он получит награду из рук министра МЧС Александра Куренкова. Ранее Землянский наградил наградил сотрудников курганского аэропорта за помощь в тушении весенних пожарах. В апреле и в мае в регионе погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник ГУ МЧС России по Курганской области, генерал-майор Юрий Землянский получит медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за тушение масштабных весенних пожаров. Также другие награды получат еще 20 сотрудников ведомства. По словам источника URA.RU, близкого к региональным властям, такая награда от президента Владимира Путина дала сотрудникам МЧС иммунитет от подозрений в деле по пожарам. «Юрия Землянского наградят медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени за тушение масштабных весенних пожаров. В Кургане сейчас как раз работают следователи СКР, которые определяют виновных в гибели людей. А награды сотрудникам МЧС демонстрируют их полную отдачу в тушении пожаров. Они должны быть вне подозрений», — сообщил источник. Информацию о награждении URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. 3 ноября в Пожарно-спасательной части № 9 по указу президента наградят 20 сотрудников МЧС. В ведомстве добавили что самого Землянского медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени позже наградят в Москве. Он получит награду из рук министра МЧС Александра Куренкова. Ранее Землянский наградил наградил сотрудников курганского аэропорта за помощь в тушении весенних пожарах. В апреле и в мае в регионе погиб 21 человек и сгорело более 5000 домов и строений.