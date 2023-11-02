В Тюмени осудили чиновника, укравшего у государства миллионы рублей

03 ноября 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Чиновника из Росимущества осудили на два с половиной года Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени вынесли приговор должностному лицу одного из управлений областного Росимущества за хищении средств у государства на сумму более 17 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона. Чиновник вступил в сговор с руководителем коммерческой фирмы «Агрорент». «Калининский районный суд г. Тюмень вынес приговор в отношении бывшего должностного лица МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество)», — говорится в сообщении. Сумма ущерба для государства составила более 17 миллионов рублей. Суд назначил чиновники наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Чиновник в сговоре с руководством «Агрорент» заключил договор аренды земельного участка, находящегося в госсобственности. Затем участники преступной группы представили в Росреестр и Росимущества ложные сведения, что позволило приобрести землю без проведения торгов по кадастровой стоимости. Полученную землю махинаторы разделили на участки и продали желающим построить на них частные дома.

В Тюмени вынесли приговор должностному лицу одного из управлений областного Росимущества за хищении средств у государства на сумму более 17 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона. Чиновник вступил в сговор с руководителем коммерческой фирмы «Агрорент». «Калининский районный суд г. Тюмень вынес приговор в отношении бывшего должностного лица МТУ Росимущества в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество)», — говорится в сообщении. Сумма ущерба для государства составила более 17 миллионов рублей. Суд назначил чиновники наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Чиновник в сговоре с руководством «Агрорент» заключил договор аренды земельного участка, находящегося в госсобственности. Затем участники преступной группы представили в Росреестр и Росимущества ложные сведения, что позволило приобрести землю без проведения торгов по кадастровой стоимости. Полученную землю махинаторы разделили на участки и продали желающим построить на них частные дома.