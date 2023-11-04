Мэрия Шадринска потратит сотни тысяч рублей на обеды за счет бюджета

Власти Шадринска ищут организацию общественного питания, которая займется приготовлением обедов для официальных приемов мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Шадринска Курганской области ищут подрядчика, который займется организацией обедов на официальных мероприятиях. Из городского бюджета на эти цели направлено двести тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по организации питания (обеды, бизнес-ланчи) при проведении социально-значимых мероприятий и официальных приемов представителей других организаций администрацией Шадринска в 2024 году. Начальная цена контракта 200 тысяч рублей», — написано в документации тендера.

В документации тендера указано примерное меню обедов и бизнес-ланчей. Оно включает в себя буженину по-домашнему, мясное ассорти, профитроли с печенью трески, блюда из красной рыбы, салаты, горячие закуски, фрукты, напитки, а также десерт. Проект контракта предусматривает организацию 100 условных единиц обедов и 275 условных единиц бизнес-ланчей.

Заявки на аукцион от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 ноября. В прошлые годы чаще всего тендер на организацию обедов для официальных мероприятий мэрии Шадринска выигрывал ресторан «Урал».

Ранее в пресс-службе администрации Шадринска URA.RU прокомментировали, что контракт предусмотрен для организации обедов при проведении социально-значимых мероприятий и официальных приемов делегаций различных уровней. В случае отсутствия таких приемов контракт не будет исполнен.