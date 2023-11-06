Власти Тобольска за 14 млн рублей отремонтируют 11 пешеходных переходов

07 ноября 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

В Тобольске к концу года приведут в порядок 11 пешеходных переходов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэрия Тобольска (Тюменская область) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 14 млн рублей отремонтировать к середине декабря 11 пешеходных переходов. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Работы, которые необходимо будет выполнить исполнителю включают в себя приведение в нормативное состояние дорожных знаков в указанных заказчиком местах, приведение в нормативное состояние пешеходных переходов в исторической части города в соответствие, приведение в нормативное состояние светофорных объектов в исторической части города в соответствии с проектом организации дорожного движения. В рамках проводимых работ исполнителем также осуществляется, монтаж, подключение к сетям, пуско-наладка, настройка оборудования», — говорится в опубликованной на портале документации. В ней же перечислен список мест пешеходных переходов, ремонтом которых должен будет заняться победитель тендера. Ранее стало известно о планах властей Тобольска потратить 10,3 млн рублей обеспечение жителей и гостей города уличными туалетами. Срок действия контракта определен началом декабря 2023 по конец ноября 2024 года.

Мэрия Тобольска (Тюменская область) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 14 млн рублей отремонтировать к середине декабря 11 пешеходных переходов. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Работы, которые необходимо будет выполнить исполнителю включают в себя приведение в нормативное состояние дорожных знаков в указанных заказчиком местах, приведение в нормативное состояние пешеходных переходов в исторической части города в соответствие, приведение в нормативное состояние светофорных объектов в исторической части города в соответствии с проектом организации дорожного движения. В рамках проводимых работ исполнителем также осуществляется, монтаж, подключение к сетям, пуско-наладка, настройка оборудования», — говорится в опубликованной на портале документации. В ней же перечислен список мест пешеходных переходов, ремонтом которых должен будет заняться победитель тендера. Ранее стало известно о планах властей Тобольска потратить 10,3 млн рублей обеспечение жителей и гостей города уличными туалетами. Срок действия контракта определен началом декабря 2023 по конец ноября 2024 года.