Власти Тобольска за 14 млн рублей отремонтируют 11 пешеходных переходов

Мэрия Тобольска (Тюменская область) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 14 млн рублей отремонтировать к середине декабря 11 пешеходных переходов. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.
«Работы, которые необходимо будет выполнить исполнителю включают в себя приведение в нормативное состояние дорожных знаков в указанных заказчиком местах, приведение в нормативное состояние пешеходных переходов в исторической части города в соответствие, приведение в нормативное состояние светофорных объектов в исторической части города в соответствии с проектом организации дорожного движения. В рамках проводимых работ исполнителем также осуществляется, монтаж, подключение к сетям, пуско-наладка, настройка оборудования», — говорится в опубликованной на портале документации. В ней же перечислен список мест пешеходных переходов, ремонтом которых должен будет заняться победитель тендера.
Ранее стало известно о планах властей Тобольска потратить 10,3 млн рублей обеспечение жителей и гостей города уличными туалетами. Срок действия контракта определен началом декабря 2023 по конец ноября 2024 года.
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