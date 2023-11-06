06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

Власти Тобольска за 14 млн рублей отремонтируют 11 пешеходных переходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск, администрация тобольского района, тобольская городская дума, городская дума тобольска
В Тобольске к концу года приведут в порядок 11 пешеходных переходов Фото:

Мэрия Тобольска (Тюменская область) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 14 млн рублей отремонтировать к середине декабря 11 пешеходных переходов. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.

«Работы, которые необходимо будет выполнить исполнителю включают в себя приведение в нормативное состояние дорожных знаков в указанных заказчиком местах, приведение в нормативное состояние пешеходных переходов в исторической части города в соответствие, приведение в нормативное состояние светофорных объектов в исторической части города в соответствии с проектом организации дорожного движения. В рамках проводимых работ исполнителем также осуществляется, монтаж, подключение к сетям, пуско-наладка, настройка оборудования», — говорится в опубликованной на портале документации. В ней же перечислен список мест пешеходных переходов, ремонтом которых должен будет заняться победитель тендера.

Ранее стало известно о планах властей Тобольска потратить 10,3 млн рублей обеспечение жителей и гостей города уличными туалетами. Срок действия контракта определен началом декабря 2023 по конец ноября 2024 года.

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Мэрия Тобольска (Тюменская область) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 14 млн рублей отремонтировать к середине декабря 11 пешеходных переходов. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Работы, которые необходимо будет выполнить исполнителю включают в себя приведение в нормативное состояние дорожных знаков в указанных заказчиком местах, приведение в нормативное состояние пешеходных переходов в исторической части города в соответствие, приведение в нормативное состояние светофорных объектов в исторической части города в соответствии с проектом организации дорожного движения. В рамках проводимых работ исполнителем также осуществляется, монтаж, подключение к сетям, пуско-наладка, настройка оборудования», — говорится в опубликованной на портале документации. В ней же перечислен список мест пешеходных переходов, ремонтом которых должен будет заняться победитель тендера. Ранее стало известно о планах властей Тобольска потратить 10,3 млн рублей обеспечение жителей и гостей города уличными туалетами. Срок действия контракта определен началом декабря 2023 по конец ноября 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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