Мэр из ЯНАО поможет семье разобраться с подрядчиком

Мэр Олег Попов запланировал совещание с подрядчиком, чтобы обсудить невыполнение договорных обязанностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов решил помочь ямальской семье, у которой подрядчик не доделал ремонт по адресной программе. Об этом он написал в соцсетях. На следующей неделе уже запланировано совещание с участием подрядчика, надзорных органов и руководителей управляющих компаний.

«Получил обращение от семьи Петуховых из Мужей. Их дом этим летом ремонтировали по адресной программе. Сезон завершен, а работы так и не доделаны до конца. Несмотря на неоднократные требования об устранении недостатков ремонта со стороны заказчика — управляющей компании, во врем осуществления им текущего контроля за работой подрядчика, на последнего это не подействовало», — написал Попов в своем telegram-канале. В связи с этим организовано совещание по вопросам решение проблемы. По его словам, законом предусмотрена административная ответственность за невыполнение условий контракта.