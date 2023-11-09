09 ноября 2023
08 ноября 2023

Мэр из ЯНАО поможет семье разобраться с подрядчиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Курган, совещание, чиновник, руки, депутат
Мэр Олег Попов запланировал совещание с подрядчиком, чтобы обсудить невыполнение договорных обязанностей Фото:

Мэр Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов решил помочь ямальской семье, у которой подрядчик не доделал ремонт по адресной программе. Об этом он написал в соцсетях. На следующей неделе уже запланировано совещание с участием подрядчика, надзорных органов и руководителей управляющих компаний.

«Получил обращение от семьи Петуховых из Мужей. Их дом этим летом ремонтировали по адресной программе. Сезон завершен, а работы так и не доделаны до конца. Несмотря на неоднократные требования об устранении недостатков ремонта со стороны заказчика — управляющей компании, во врем осуществления им текущего контроля за работой подрядчика, на последнего это не подействовало», — написал Попов в своем telegram-канале. В связи с этим организовано совещание по вопросам решение проблемы. По его словам, законом предусмотрена административная ответственность за невыполнение условий контракта.

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Мэр Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов решил помочь ямальской семье, у которой подрядчик не доделал ремонт по адресной программе. Об этом он написал в соцсетях. На следующей неделе уже запланировано совещание с участием подрядчика, надзорных органов и руководителей управляющих компаний. «Получил обращение от семьи Петуховых из Мужей. Их дом этим летом ремонтировали по адресной программе. Сезон завершен, а работы так и не доделаны до конца. Несмотря на неоднократные требования об устранении недостатков ремонта со стороны заказчика — управляющей компании, во врем осуществления им текущего контроля за работой подрядчика, на последнего это не подействовало», — написал Попов в своем telegram-канале. В связи с этим организовано совещание по вопросам решение проблемы. По его словам, законом предусмотрена административная ответственность за невыполнение условий контракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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