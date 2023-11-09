В Тюмени продали рекордное количество новостроек

В Тюмени в третьем квартале этого года количество проданных новостроек побило рекорд рынка за всю историю его развития. Показатели превысили результат прошлого года на 58,8%. Об этом сообщила сертифицированный аналитик-консультант рынка недвижимости Российской гильдии риэлторов Светлана Молодкина.
«По итогам третьего квартала застройщиками было реализовано 9060 квартир, что на 58,8% выше результата прошлого года. Это максимальный показатель за всю историю развития рынка. Отмечается рост спроса на квартиры-студии, а также на двухкомнатные квартиры», — пояснила эксперт журналистам «РБК-Тюмень». Средняя площадь продаваемой квартиры показала снижение и находится на уровне 47,6 квадратных метров.
По словам коммерческого директора компании-застройщика «ПСК Дом Девелопмент» Егора Добрынина, в январе было проведено 859 сделок, а в сентябре — 3392. За девять месяцев этого года было заключено 18 582 сделок, это на 66% больше, чем в прошлом году.
Ранее город возглавил национальный рейтинг регионов с населением до миллиона человек по количеству проданного в 2023 году жилья. Результаты реализованных новостроек в Тюмени по сравнению с первым полугодием 2022 года выросли на 51%. Количество введенного жилья увеличилось на 20% и составило 983,5 квадратных метра.
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