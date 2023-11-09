09 ноября 2023

В Тюмени продали рекордное количество новостроек

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени в третьем квартале этого года продано 9060 квартир Фото:

В Тюмени в третьем квартале этого года количество проданных новостроек побило рекорд рынка за всю историю его развития. Показатели превысили результат прошлого года на 58,8%. Об этом сообщила сертифицированный аналитик-консультант рынка недвижимости Российской гильдии риэлторов Светлана Молодкина.

«По итогам третьего квартала застройщиками было реализовано 9060 квартир, что на 58,8% выше результата прошлого года. Это максимальный показатель за всю историю развития рынка. Отмечается рост спроса на квартиры-студии, а также на двухкомнатные квартиры», — пояснила эксперт журналистам «РБК-Тюмень». Средняя площадь продаваемой квартиры показала снижение и находится на уровне 47,6 квадратных метров.

По словам коммерческого директора компании-застройщика «ПСК Дом Девелопмент» Егора Добрынина, в январе было проведено 859 сделок, а в сентябре — 3392. За девять месяцев этого года было заключено 18 582 сделок, это на 66% больше, чем в прошлом году.

Ранее город возглавил национальный рейтинг регионов с населением до миллиона человек по количеству проданного в 2023 году жилья. Результаты реализованных новостроек в Тюмени по сравнению с первым полугодием 2022 года выросли на 51%. Количество введенного жилья увеличилось на 20% и составило 983,5 квадратных метра.

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В Тюмени в третьем квартале этого года количество проданных новостроек побило рекорд рынка за всю историю его развития. Показатели превысили результат прошлого года на 58,8%. Об этом сообщила сертифицированный аналитик-консультант рынка недвижимости Российской гильдии риэлторов Светлана Молодкина. «По итогам третьего квартала застройщиками было реализовано 9060 квартир, что на 58,8% выше результата прошлого года. Это максимальный показатель за всю историю развития рынка. Отмечается рост спроса на квартиры-студии, а также на двухкомнатные квартиры», — пояснила эксперт журналистам «РБК-Тюмень». Средняя площадь продаваемой квартиры показала снижение и находится на уровне 47,6 квадратных метров. По словам коммерческого директора компании-застройщика «ПСК Дом Девелопмент» Егора Добрынина, в январе было проведено 859 сделок, а в сентябре — 3392. За девять месяцев этого года было заключено 18 582 сделок, это на 66% больше, чем в прошлом году. Ранее город возглавил национальный рейтинг регионов с населением до миллиона человек по количеству проданного в 2023 году жилья. Результаты реализованных новостроек в Тюмени по сравнению с первым полугодием 2022 года выросли на 51%. Количество введенного жилья увеличилось на 20% и составило 983,5 квадратных метра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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