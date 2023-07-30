30 июля 2023
29 июля 2023

Тюмень возглавила топ РФ по продажам новостроек

Продажи новостроек в Тюмени за год выросли на 50%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Строительство. Тюмень, строительный кран, ипотека, строительство дома, новостройки, строительство, стройка, кран строительный, многоэтажное строительство
В Тюмени в 2023 году построили больше 983 тысяч квадратов нового жилья Фото:

Тюмень возглавила национальный рейтинг городов с населением до миллиона человек по количеству проданного в 2023 году жилья. Об этом сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на аналитиков ГК «Самолет Плюс»

«Первые строчки нашего рейтинга лидеров по продажам на одного человека выглядят следующим образом. Среди городов-миллионников лидирует Краснодар; в категории городов с населением от 500 тыс. до миллиона — Тюмень; от 200 до 500 тыс. — Чебоксары, а менее 200 тыс. — Абакан», — приводит «РБК Тюмень» слова экспертов «Самолета».

Известно, что продажи новостроек в Тюмени по сравнению с первым полугодием 2022 года выросли на 51%. А количество введенного жилья в 2023 году увеличилось на 20% и составило 983,5 квадратных метра.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюмень возглавила национальный рейтинг городов с населением до миллиона человек по количеству проданного в 2023 году жилья. Об этом сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на аналитиков ГК «Самолет Плюс» «Первые строчки нашего рейтинга лидеров по продажам на одного человека выглядят следующим образом. Среди городов-миллионников лидирует Краснодар; в категории городов с населением от 500 тыс. до миллиона — Тюмень; от 200 до 500 тыс. — Чебоксары, а менее 200 тыс. — Абакан», — приводит «РБК Тюмень» слова экспертов «Самолета». Известно, что продажи новостроек в Тюмени по сравнению с первым полугодием 2022 года выросли на 51%. А количество введенного жилья в 2023 году увеличилось на 20% и составило 983,5 квадратных метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...