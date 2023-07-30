Тюмень возглавила топ РФ по продажам новостроек

Продажи новостроек в Тюмени за год выросли на 50%

31 июля 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

В Тюмени в 2023 году построили больше 983 тысяч квадратов нового жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюмень возглавила национальный рейтинг городов с населением до миллиона человек по количеству проданного в 2023 году жилья. Об этом сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на аналитиков ГК «Самолет Плюс» «Первые строчки нашего рейтинга лидеров по продажам на одного человека выглядят следующим образом. Среди городов-миллионников лидирует Краснодар; в категории городов с населением от 500 тыс. до миллиона — Тюмень; от 200 до 500 тыс. — Чебоксары, а менее 200 тыс. — Абакан», — приводит «РБК Тюмень» слова экспертов «Самолета». Известно, что продажи новостроек в Тюмени по сравнению с первым полугодием 2022 года выросли на 51%. А количество введенного жилья в 2023 году увеличилось на 20% и составило 983,5 квадратных метра.

Тюмень возглавила национальный рейтинг городов с населением до миллиона человек по количеству проданного в 2023 году жилья. Об этом сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на аналитиков ГК «Самолет Плюс» «Первые строчки нашего рейтинга лидеров по продажам на одного человека выглядят следующим образом. Среди городов-миллионников лидирует Краснодар; в категории городов с населением от 500 тыс. до миллиона — Тюмень; от 200 до 500 тыс. — Чебоксары, а менее 200 тыс. — Абакан», — приводит «РБК Тюмень» слова экспертов «Самолета». Известно, что продажи новостроек в Тюмени по сравнению с первым полугодием 2022 года выросли на 51%. А количество введенного жилья в 2023 году увеличилось на 20% и составило 983,5 квадратных метра.