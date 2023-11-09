09 ноября 2023

В тундре ЯНАО ищут тело убитой двадцать лет назад женщины

В ЯНАО следователи ищут тело женщины, убитой в 2004 году
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
Следователи ищут место захоронения женщины, убитой в 2004 году (архивное фото) Фото:

В ЯНАО следователи проводят действия по поиску и последующей эксгумации останков женщины, ставшей жертвой преступления в 2004 году. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Мужчина, подозреваемый в совершении убийства, на текущий момент отбывает срок за совершение другого особо тяжкого преступления. Сам факт вскрылся в ходе расследования его прошлых деяний. Стало известно, что в 2004 году подозреваемый поссорился с сестрой, убил ее и спрятал тело в тундре. У женщины остались четверо детей, которых после воспитывала бабушка. Предположительно, она могла знать об убийстве», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

В пресс-службе окружного управления СКР корреспонденту, не раскрывая подробности, пояснили, что сейчас действительно ведется работа по сбору доказательной базы по делу. Проводятся мероприятия по поиску места захоронения и обнаружению останков погибшей.

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В ЯНАО следователи проводят действия по поиску и последующей эксгумации останков женщины, ставшей жертвой преступления в 2004 году. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Мужчина, подозреваемый в совершении убийства, на текущий момент отбывает срок за совершение другого особо тяжкого преступления. Сам факт вскрылся в ходе расследования его прошлых деяний. Стало известно, что в 2004 году подозреваемый поссорился с сестрой, убил ее и спрятал тело в тундре. У женщины остались четверо детей, которых после воспитывала бабушка. Предположительно, она могла знать об убийстве», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. В пресс-службе окружного управления СКР корреспонденту, не раскрывая подробности, пояснили, что сейчас действительно ведется работа по сбору доказательной базы по делу. Проводятся мероприятия по поиску места захоронения и обнаружению останков погибшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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