В тундре ЯНАО ищут тело убитой двадцать лет назад женщины

В ЯНАО следователи ищут тело женщины, убитой в 2004 году

Следователи ищут место захоронения женщины, убитой в 2004 году (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ЯНАО следователи проводят действия по поиску и последующей эксгумации останков женщины, ставшей жертвой преступления в 2004 году. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Мужчина, подозреваемый в совершении убийства, на текущий момент отбывает срок за совершение другого особо тяжкого преступления. Сам факт вскрылся в ходе расследования его прошлых деяний. Стало известно, что в 2004 году подозреваемый поссорился с сестрой, убил ее и спрятал тело в тундре. У женщины остались четверо детей, которых после воспитывала бабушка. Предположительно, она могла знать об убийстве», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

В пресс-службе окружного управления СКР корреспонденту, не раскрывая подробности, пояснили, что сейчас действительно ведется работа по сбору доказательной базы по делу. Проводятся мероприятия по поиску места захоронения и обнаружению останков погибшей.