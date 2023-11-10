Участник СВО из Кургана устроил матери неожиданную встречу, вернувшись с фронта домой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Курганский боец Кирилл Ч. устроил своей матери неожиданный сюрприз, приехав домой из зоны СВО. Видео с корреспондентом URA.RU поделился военнослужащий.
«Ничего себе! Это мой, а я думаю, кто это. Ты как дома то оказался?», — с такими словами мать встретила бойца, неожиданно вернувшегося домой с фронта. Женщина обняла и расцеловала своего сына, приехавшего к ней с большим букетом цветов.
Ранее URA.RU писало, что курганский артиллерист из зоны СВО встретился с матерью спустя восемь лет. Боец с позывным «Neon» уехал добровольцем в Донбасс еще 2014 году.
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