Курганский боец СВО устроил неожиданную встречу своей матери. Видео

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Участник СВО из Кургана устроил матери неожиданную встречу, вернувшись с фронта домой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец Кирилл Ч. устроил своей матери неожиданный сюрприз, приехав домой из зоны СВО. Видео с корреспондентом URA.RU поделился военнослужащий.

«Ничего себе! Это мой, а я думаю, кто это. Ты как дома то оказался?», — с такими словами мать встретила бойца, неожиданно вернувшегося домой с фронта. Женщина обняла и расцеловала своего сына, приехавшего к ней с большим букетом цветов.

Ранее URA.RU писало, что курганский артиллерист из зоны СВО встретился с матерью спустя восемь лет. Боец с позывным «Neon» уехал добровольцем в Донбасс еще 2014 году.

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Курганский боец Кирилл Ч. устроил своей матери неожиданный сюрприз, приехав домой из зоны СВО. Видео с корреспондентом URA.RU поделился военнослужащий. «Ничего себе! Это мой, а я думаю, кто это. Ты как дома то оказался?», — с такими словами мать встретила бойца, неожиданно вернувшегося домой с фронта. Женщина обняла и расцеловала своего сына, приехавшего к ней с большим букетом цветов. Ранее URA.RU писало, что курганский артиллерист из зоны СВО встретился с матерью спустя восемь лет. Боец с позывным «Neon» уехал добровольцем в Донбасс еще 2014 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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