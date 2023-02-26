26 февраля 2023
25 февраля 2023
24 февраля 2023

Курганский боец из зоны СВО встретился с матерью спустя 8 лет. Видео

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Курганский боец из Донбасса встретился с мамой после долгой разлуки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский артиллерист, участвующий с 2014 года в зоне боевых действий в Донбассе, впервые за много лет приехал домой, чтобы увидеть со свою мать. Кадрами долгожданной встречи с корреспондентом URA.RU поделился друг военнослужащего.

«Возвращение сына с Донбасса домой впервые за восемь лет. Сейчас будет слезливая встреча», — говорит голос за кадром. После этого они зашли в дом, где военного встретила мать и бросилась в объятия. «Не плачь, а то я сам плачу», — сказал боец, успокаивая мать.

Ранее URA.RU писало, что военный из Кургана показал, как работают артиллеристы на фронте. Боец поделился кадрами, как они подносят мины для пушек и отрабатывают по вражеским позициям. Также сообщалось, что еще один курганец, которого называют «поющим бурятом», руководит артиллерией в зоне СВО.

Спецоперация ВС РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Владимир Путин заявлял, что ее основная цель спецоперации — освобождение и защита населения Донбасса от геноцида киевского режима.

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Курганский артиллерист, участвующий с 2014 года в зоне боевых действий в Донбассе, впервые за много лет приехал домой, чтобы увидеть со свою мать. Кадрами долгожданной встречи с корреспондентом URA.RU поделился друг военнослужащего. «Возвращение сына с Донбасса домой впервые за восемь лет. Сейчас будет слезливая встреча», — говорит голос за кадром. После этого они зашли в дом, где военного встретила мать и бросилась в объятия. «Не плачь, а то я сам плачу», — сказал боец, успокаивая мать. Ранее URA.RU писало, что военный из Кургана показал, как работают артиллеристы на фронте. Боец поделился кадрами, как они подносят мины для пушек и отрабатывают по вражеским позициям. Также сообщалось, что еще один курганец, которого называют «поющим бурятом», руководит артиллерией в зоне СВО. Спецоперация ВС РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Владимир Путин заявлял, что ее основная цель спецоперации — освобождение и защита населения Донбасса от геноцида киевского режима.
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