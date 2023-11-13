13 ноября 2023

В Тюменской области экс-депутата обвиняют в неуплате налогов на 290 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, экс-депутат пытался скрыть свои обязанности по налогам с 2017 по 2020 год Фото:

Бывший директор ООО «Антикор-М» (Тобольск, Тюменская область) обвиняется в неуплате налогов на сумму в более чем 290 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. По данным СБИС, речь идет о бывшем депутате городской думы Сергее Вакарине.

«Утверждено обвинительное заключение в отношении 69-летнего жителя Тобольска. Будучи директором ООО „Антикор-М“, в период с января 2017 года по май 2020 года мужчина организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких услуг не оказывали. В результате размер неуплаченных налогов на добавленную стоимость и прибыль превысил 290 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Сейчас на имущество организации и обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

По данным сервиса СБИС, в указанный промежуток времени управлением компанией занимался Сергей Вакарин. Ранее он также был депутатом городской думы Тобольска, однако в июле 2021 года сложил мандат. Поводом стало ДТП, в котором мужчина наехал на сотрудника ГИБДД. Уйти со своего поста политика призывал губернатор Александр Моор, а «Единая Россия» исключила Вакарина из партии.

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Бывший директор ООО «Антикор-М» (Тобольск, Тюменская область) обвиняется в неуплате налогов на сумму в более чем 290 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. По данным СБИС, речь идет о бывшем депутате городской думы Сергее Вакарине. «Утверждено обвинительное заключение в отношении 69-летнего жителя Тобольска. Будучи директором ООО „Антикор-М“, в период с января 2017 года по май 2020 года мужчина организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких услуг не оказывали. В результате размер неуплаченных налогов на добавленную стоимость и прибыль превысил 290 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Сейчас на имущество организации и обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. По данным сервиса СБИС, в указанный промежуток времени управлением компанией занимался Сергей Вакарин. Ранее он также был депутатом городской думы Тобольска, однако в июле 2021 года сложил мандат. Поводом стало ДТП, в котором мужчина наехал на сотрудника ГИБДД. Уйти со своего поста политика призывал губернатор Александр Моор, а «Единая Россия» исключила Вакарина из партии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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