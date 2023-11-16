В Тюменской области придумали, как заманить специалистов в села

В Тюмени хотят расширить список тех, кому положены бесплатные участки на селе

16 ноября 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

На бесплатных участках специалисты могут построить себе дома Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты предложили расширить список специалистов, которые могут получить бесплатные участки в селах, если приедут в них работать. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу. Кроме того, для получения льготы тюменцам не нужно будет быть малоимущими. «Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование на срок не более шести лет во всех муниципальных образованиях Тюменской области, являющихся сельскими поселениями (кроме Тюменского района), а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округах (за исключением Заводоуковска) гражданам, которые работают по основному месту работы в данных МО по ряду специальностей, профессий», — говорится в законопроекте. Его в думу внесла группа депутатов. Изменение состоит в том, что сейчас бесплатные участки получают лишь те, кто является специалистами с высшим или средним профессиональным образованием, по 65 специальностям. А поправки предлагают внести в закон еще и 24 профессии, что даст право на участки людям с более низкой квалификацией. Речь про такие направления, как «Сестринское дело», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Ветеринария и зоотехния». Кроме того, депутаты предлагают ввести требование о том, чтобы у получателей не было других участков данной категории на территории поселения. А вот условие, что человек должен нуждаться в улучшении жилищных условий (по сути — быть малоимущим), в проект включать не стали. По мнению депутатов, квалифицированный специалист не может подпадать под эту категорию, а значит, такое требование по умолчанию лишит людей права на льготу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты предложили расширить список специалистов, которые могут получить бесплатные участки в селах, если приедут в них работать. Соответствующий законопроект внесен в Тюменскую областную думу. Кроме того, для получения льготы тюменцам не нужно будет быть малоимущими. «Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование на срок не более шести лет во всех муниципальных образованиях Тюменской области, являющихся сельскими поселениями (кроме Тюменского района), а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округах (за исключением Заводоуковска) гражданам, которые работают по основному месту работы в данных МО по ряду специальностей, профессий», — говорится в законопроекте. Его в думу внесла группа депутатов. Изменение состоит в том, что сейчас бесплатные участки получают лишь те, кто является специалистами с высшим или средним профессиональным образованием, по 65 специальностям. А поправки предлагают внести в закон еще и 24 профессии, что даст право на участки людям с более низкой квалификацией. Речь про такие направления, как «Сестринское дело», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Ветеринария и зоотехния». Кроме того, депутаты предлагают ввести требование о том, чтобы у получателей не было других участков данной категории на территории поселения. А вот условие, что человек должен нуждаться в улучшении жилищных условий (по сути — быть малоимущим), в проект включать не стали. По мнению депутатов, квалифицированный специалист не может подпадать под эту категорию, а значит, такое требование по умолчанию лишит людей права на льготу.