Губернатор Шумков объявил о выплатах для тысяч семей

Курганские семьи с детьми-инвалидами получат региональную выплату

17 ноября 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков объявил о поддержке семей с детьми с ОВЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области семьи с детьми-инвалидами получат региональную выплату по 10 тысяч рублей на ребенка. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков. «Уже несколько лет подряд выплачиваем единовременную финансовую помощь семьям, воспитывающим ребятишек с отклонениями здоровья, по 10 000 рублей на одного ребенка. Это наше решение. Так же, как и по мамам, награжденным „Материнской славой“, делаем это из регионального бюджета. Просто потому, что этим людям сейчас тяжелее, нежели остальным. Приняли решение сделать такие выплаты и в этом году также», — написал Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». Губернатор отметил, что поддержка будет оказана около 4,3 тысячам детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области решили продолжить выплачивать деньги матерям, получившим региональный знак отличия «Материнская слава». Женщины, удостоенные награды, получают от 25 000 до 100 000 рублей, в зависимости от степени знака.

В Курганской области семьи с детьми-инвалидами получат региональную выплату по 10 тысяч рублей на ребенка. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков. «Уже несколько лет подряд выплачиваем единовременную финансовую помощь семьям, воспитывающим ребятишек с отклонениями здоровья, по 10 000 рублей на одного ребенка. Это наше решение. Так же, как и по мамам, награжденным „Материнской славой“, делаем это из регионального бюджета. Просто потому, что этим людям сейчас тяжелее, нежели остальным. Приняли решение сделать такие выплаты и в этом году также», — написал Шумков в своем telegram-канале «СилаVправде (V.Шумков)». Губернатор отметил, что поддержка будет оказана около 4,3 тысячам детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области решили продолжить выплачивать деньги матерям, получившим региональный знак отличия «Материнская слава». Женщины, удостоенные награды, получают от 25 000 до 100 000 рублей, в зависимости от степени знака.