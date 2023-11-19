ЛДПР перехватила активиста у партии «Новые люди» в Ишиме

Координатором ЛДПР по партийной работе в Ишиме Тюменской области стал Владимир Баянов, избранный вместо депутата тюменской облдумы Ивана Вершинина. Об этом URA.RU рассказал сам Вершинин. При этом ранее Баянов являлся сторонником «Новых людей».
«На конференции ЛДПР в Ишиме координатором избран Владимир Баянов. Год назад я сразу сказал, что мое назначение в Ишим координатором местного отделения — это временное решение, им должен быть местный партиец», — прокомментировал решение Иван Вершинин.
Владимир Баянов ранее был сторонником партии «Новые люди», подтвердил URA.RU лидер регионального отделения Владислав Осатюк. В 2022 году Владимир Баянов принимал участие в выборах Ишимской районной думы в качестве кандидата, но проиграл, набрав 122 голоса.
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