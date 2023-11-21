В Тюмени неизвестный напал на пенсионерку и ее собаку

В Тюмени неизвестный мужчина пнул собаку, а затем избил ее хозяйку. Об инциденте стало известно журналистам. Нападение произошло в подъезде дома, где проживает пенсионерка.
«2 ноября тетя пошла выгуливать собаку, около 20 часов она возвращалась домой, когда возле подъездной двери столкнулась с молодым человеком 17—19 лет, который зачем-то пнул собаку. Тетя сделала ему замечание, в ответ ей посыпались угрозы. Мужчина начал замахиваться и кричать на тетю, после этого стал бить по голове», — передает 72.ру слова племянницы потерпевшей.
Женщина обратилась в полицию и за помощью к медикам. Врачи зафиксировали переломы и гематомы.
В УМВД по Тюменской области сообщили, что по делу проводится проверка. Личность нападавшего устанавливается.
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