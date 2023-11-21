В Тюмени неизвестный напал на пенсионерку и ее собаку

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Виды Москвы. Москва , собака в метро, собака на руках
Мужчина сначала пнул собаку, а затем набросился на ее хозяйку Фото:

В Тюмени неизвестный мужчина пнул собаку, а затем избил ее хозяйку. Об инциденте стало известно журналистам. Нападение произошло в подъезде дома, где проживает пенсионерка.

«2 ноября тетя пошла выгуливать собаку, около 20 часов она возвращалась домой, когда возле подъездной двери столкнулась с молодым человеком 17—19 лет, который зачем-то пнул собаку. Тетя сделала ему замечание, в ответ ей посыпались угрозы. Мужчина начал замахиваться и кричать на тетю, после этого стал бить по голове», — передает 72.ру слова племянницы потерпевшей.

Женщина обратилась в полицию и за помощью к медикам. Врачи зафиксировали переломы и гематомы.

В УМВД по Тюменской области сообщили, что по делу проводится проверка. Личность нападавшего устанавливается.

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В Тюмени неизвестный мужчина пнул собаку, а затем избил ее хозяйку. Об инциденте стало известно журналистам. Нападение произошло в подъезде дома, где проживает пенсионерка. «2 ноября тетя пошла выгуливать собаку, около 20 часов она возвращалась домой, когда возле подъездной двери столкнулась с молодым человеком 17—19 лет, который зачем-то пнул собаку. Тетя сделала ему замечание, в ответ ей посыпались угрозы. Мужчина начал замахиваться и кричать на тетю, после этого стал бить по голове», — передает 72.ру слова племянницы потерпевшей. Женщина обратилась в полицию и за помощью к медикам. Врачи зафиксировали переломы и гематомы. В УМВД по Тюменской области сообщили, что по делу проводится проверка. Личность нападавшего устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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