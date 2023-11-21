В Новом Уренгое установят российских ученых из льда. Фото

22 ноября 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Мастера уже приступили к резке льда (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На городской площади Нового Уренгоя (ЯНАО) установят ледяные конструкции с портретами великих русских изобретателей. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Андрей Воронов. «<…> на городскую площадь завезли лед, мастера уже сделали каркасы для будущих горок, приступают к резке льда. Тематика городка в этом году: 300 лет Российской академии наук. Это очень символично в Год знаний на Ямале. Всего на площади будет 20 конструкций из льда: портреты наших великих и знаменитых на весь мир ученых Менделеева, Ломоносова, Кулибина, Струве и их изобретения», — сообщил Воронов. Одной из главных конструкций будет ледяная фигура здания академии наук. « Почетное место займет здание петербургской академии наук. В 2024 году ей исполнится 300 лет», — подчеркнул мэр. Детей также ждут зимние развлечения в ледяном городке. «Для детей будут большие и маленькие горки, лазалки, лабиринты и фотозоны», — отметил Воронов.

На городской площади Нового Уренгоя (ЯНАО) установят ледяные конструкции с портретами великих русских изобретателей. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Андрей Воронов. «<…> на городскую площадь завезли лед, мастера уже сделали каркасы для будущих горок, приступают к резке льда. Тематика городка в этом году: 300 лет Российской академии наук. Это очень символично в Год знаний на Ямале. Всего на площади будет 20 конструкций из льда: портреты наших великих и знаменитых на весь мир ученых Менделеева, Ломоносова, Кулибина, Струве и их изобретения», — сообщил Воронов. Одной из главных конструкций будет ледяная фигура здания академии наук. « Почетное место займет здание петербургской академии наук. В 2024 году ей исполнится 300 лет», — подчеркнул мэр. Детей также ждут зимние развлечения в ледяном городке. «Для детей будут большие и маленькие горки, лазалки, лабиринты и фотозоны», — отметил Воронов.