21 ноября 2023

В Новом Уренгое установят российских ученых из льда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок на площади Революции и Кировка в преддверии новогодних праздников. Челябинск, ледовый городок, площадь революции, скульптура изо льда, трубадур и принцесса, бременские музыканты
Мастера уже приступили к резке льда (фото из архива) Фото:

На городской площади Нового Уренгоя (ЯНАО) установят ледяные конструкции с портретами великих русских изобретателей. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Андрей Воронов.

«<…> на городскую площадь завезли лед, мастера уже сделали каркасы для будущих горок, приступают к резке льда. Тематика городка в этом году: 300 лет Российской академии наук. Это очень символично в Год знаний на Ямале. Всего на площади будет 20 конструкций из льда: портреты наших великих и знаменитых на весь мир ученых Менделеева, Ломоносова, Кулибина, Струве и их изобретения», — сообщил Воронов.

Одной из главных конструкций будет ледяная фигура здания академии наук. « Почетное место займет здание петербургской академии наук. В 2024 году ей исполнится 300 лет», — подчеркнул мэр.

Детей также ждут зимние развлечения в ледяном городке. «Для детей будут большие и маленькие горки, лазалки, лабиринты и фотозоны», — отметил Воронов.

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На городской площади Нового Уренгоя (ЯНАО) установят ледяные конструкции с портретами великих русских изобретателей. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Андрей Воронов. «<…> на городскую площадь завезли лед, мастера уже сделали каркасы для будущих горок, приступают к резке льда. Тематика городка в этом году: 300 лет Российской академии наук. Это очень символично в Год знаний на Ямале. Всего на площади будет 20 конструкций из льда: портреты наших великих и знаменитых на весь мир ученых Менделеева, Ломоносова, Кулибина, Струве и их изобретения», — сообщил Воронов. Одной из главных конструкций будет ледяная фигура здания академии наук. « Почетное место займет здание петербургской академии наук. В 2024 году ей исполнится 300 лет», — подчеркнул мэр. Детей также ждут зимние развлечения в ледяном городке. «Для детей будут большие и маленькие горки, лазалки, лабиринты и фотозоны», — отметил Воронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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