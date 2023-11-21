Посетители выставки-форума «Россия» получили возможность определить благополучие регионов по елкам на ВДНХ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, посетив место проведения мероприятия в Москве.
«На главной аллее установили 89 деревьев, чтобы каждый субъект РФ украсил свое с учетом местных колорита и традиций. Из уральцев с задачей справились свердловчане, тюменцы и ямальцы, нацепив на ветки все, что можно — от бус до расписных подносов», — передает корреспондент URA.RU.
Пермская, челябинская и курганская елки пока стоят неукрашенными. Некоторые из елок, например, дерево Курганской области, имеют желтые оттенки на хвое. Посетители выставки отмечают, что «индекс елки» может стать еще одним показателем успешности субъекта. Украсить все деревья должны к 1 декабря.
Посетители выставки-форума «Россия» получили возможность определить благополучие регионов по елкам на ВДНХ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, посетив место проведения мероприятия в Москве. «На главной аллее установили 89 деревьев, чтобы каждый субъект РФ украсил свое с учетом местных колорита и традиций. Из уральцев с задачей справились свердловчане, тюменцы и ямальцы, нацепив на ветки все, что можно — от бус до расписных подносов», — передает корреспондент URA.RU. Пермская, челябинская и курганская елки пока стоят неукрашенными. Некоторые из елок, например, дерево Курганской области, имеют желтые оттенки на хвое. Посетители выставки отмечают, что «индекс елки» может стать еще одним показателем успешности субъекта. Украсить все деревья должны к 1 декабря. Ранее URA.RU писало, что регионы России проведут свои презентации на выставке-форме на ВДНХ. Свердловская область презентует свои проекты 25 ноября, Челябинская и Курганская области запланированы на 22 ноября. День Тюменской области пройдет 24 ноября.