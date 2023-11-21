Елки стали шуточным показателем благополучия регионов на выставке «Россия». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Елки. Тюмень, елка, новогодняя елка, елка новогодняя
На выставке«Россия» оценили состояние региональных елок Фото:

Посетители выставки-форума «Россия» получили возможность определить благополучие регионов по елкам на ВДНХ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, посетив место проведения мероприятия в Москве.

«На главной аллее установили 89 деревьев, чтобы каждый субъект РФ украсил свое с учетом местных колорита и традиций. Из уральцев с задачей справились свердловчане, тюменцы и ямальцы, нацепив на ветки все, что можно — от бус до расписных подносов», — передает корреспондент URA.RU.

Пермская, челябинская и курганская елки пока стоят неукрашенными. Некоторые из елок, например, дерево Курганской области, имеют желтые оттенки на хвое. Посетители выставки отмечают, что «индекс елки» может стать еще одним показателем успешности субъекта. Украсить все деревья должны к 1 декабря.

Ранее URA.RU писало, что регионы России проведут свои презентации на выставке-форме на ВДНХ. Свердловская область презентует свои проекты 25 ноября, Челябинская и Курганская области запланированы на 22 ноября. День Тюменской области пройдет 24 ноября.

Пермская елка на выставке-форуме «Россия»
Пермская елка на выставке-форуме «Россия»
Фото:
Курганцы не успели украсить свою елку на международной выставке на ВДНХ
Курганцы не успели украсить свою елку на международной выставке на ВДНХ
Фото:
Челябинская елка на выставке-форме «Россия»
Челябинская елка на выставке-форме «Россия»
Фото:
Тюменцы представили свою елку на международной выставке
Тюменцы представили свою елку на международной выставке
Фото:
ХМАО презентовали свою елку на выставке «Россия»
ХМАО презентовали свою елку на выставке «Россия»
Фото:
Свердловская елка на выставке-форуме «Россия»
Свердловская елка на выставке-форуме «Россия»
Фото:
Ямальская елка на международной выставке «Россия»
Ямальская елка на международной выставке «Россия»
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Посетители выставки-форума «Россия» получили возможность определить благополучие регионов по елкам на ВДНХ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, посетив место проведения мероприятия в Москве. «На главной аллее установили 89 деревьев, чтобы каждый субъект РФ украсил свое с учетом местных колорита и традиций. Из уральцев с задачей справились свердловчане, тюменцы и ямальцы, нацепив на ветки все, что можно — от бус до расписных подносов», — передает корреспондент URA.RU. Пермская, челябинская и курганская елки пока стоят неукрашенными. Некоторые из елок, например, дерево Курганской области, имеют желтые оттенки на хвое. Посетители выставки отмечают, что «индекс елки» может стать еще одним показателем успешности субъекта. Украсить все деревья должны к 1 декабря. Ранее URA.RU писало, что регионы России проведут свои презентации на выставке-форме на ВДНХ. Свердловская область презентует свои проекты 25 ноября, Челябинская и Курганская области запланированы на 22 ноября. День Тюменской области пройдет 24 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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