Города ЯНАО остались без электричества в вечернее время

Вечером в Новом Уренгое и Лабытнанги отключили подачу электроэнергии

23 ноября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

В нескольких городах Ямала на долгое время отключили свет Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло неожиданное отключение электроэнергии в нескольких районах города. Новоуренгойцы сообщили о проблеме в telegram. «На проспекте Губкина в домах нет света», — написала Оксана в telegram-канале «Воронов Chat». «Улица 26 съезда КПСС, дом 4б — также нет света. Когда решится этот вопрос?» — поделилась Олеся. «Губкина 21 — нет света. Электрики устраняют неполадки? У нас и газа в доме нет», — рассказала Heda T. В Лабытнанги жители пожаловались на отключение электричества в вечернее время. «На улице Рижской полтора часа назад выключили, так больше и не включали», — написала Алина Бажак в сообществе «Лабытнанги Info». «По улице Революции тоже нет», — поделилась Ольга Эсметьева. «Опять отключили на улице Киевской», — отметила Татьяна Литвиненко. «Переулок Уральский, тоже сидим без света», — рассказала Наталья Ялунина. Специалисты «Уренгойской электросетевой компании» сообщили URA.RU, что причиной отключения света стал повреждение кабеля. «Подача электричества была восстановлена в течение полутора часов с соблюдением всех сроков», — говорится в сообщении. В филиале ПЭС «Лабытнанги» корреспонденту агентства пояснили, что подача электричества была восстановлена. «В связи с проведением плановых работ в городе Лабытнанги были произведены временные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло неожиданное отключение электроэнергии в нескольких районах города. Новоуренгойцы сообщили о проблеме в telegram. «На проспекте Губкина в домах нет света», — написала Оксана в telegram-канале «Воронов Chat». «Улица 26 съезда КПСС, дом 4б — также нет света. Когда решится этот вопрос?» — поделилась Олеся. «Губкина 21 — нет света. Электрики устраняют неполадки? У нас и газа в доме нет», — рассказала Heda T. В Лабытнанги жители пожаловались на отключение электричества в вечернее время. «На улице Рижской полтора часа назад выключили, так больше и не включали», — написала Алина Бажак в сообществе «Лабытнанги Info». «По улице Революции тоже нет», — поделилась Ольга Эсметьева. «Опять отключили на улице Киевской», — отметила Татьяна Литвиненко. «Переулок Уральский, тоже сидим без света», — рассказала Наталья Ялунина. Специалисты «Уренгойской электросетевой компании» сообщили URA.RU, что причиной отключения света стал повреждение кабеля. «Подача электричества была восстановлена в течение полутора часов с соблюдением всех сроков», — говорится в сообщении. В филиале ПЭС «Лабытнанги» корреспонденту агентства пояснили, что подача электричества была восстановлена. «В связи с проведением плановых работ в городе Лабытнанги были произведены временные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.