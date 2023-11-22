22 ноября 2023

Города ЯНАО остались без электричества в вечернее время

Вечером в Новом Уренгое и Лабытнанги отключили подачу электроэнергии
© Служба новостей «URA.RU»
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Подстанция 220 кВ "Калининская". Екатеринбург, ток, провода, напряжение, энергия, подстанция, энергетика, линии электропередач, электричество, электропередача, электроснабжение
В нескольких городах Ямала на долгое время отключили свет Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло неожиданное отключение электроэнергии в нескольких районах города. Новоуренгойцы сообщили о проблеме в telegram.

«На проспекте Губкина в домах нет света», — написала Оксана в telegram-канале «Воронов Chat». «Улица 26 съезда КПСС, дом 4б — также нет света. Когда решится этот вопрос?» — поделилась Олеся. «Губкина 21 — нет света. Электрики устраняют неполадки? У нас и газа в доме нет», — рассказала Heda T.

В Лабытнанги жители пожаловались на отключение электричества в вечернее время. «На улице Рижской полтора часа назад выключили, так больше и не включали», — написала Алина Бажак в сообществе «Лабытнанги Info». «По улице Революции тоже нет», — поделилась Ольга Эсметьева. «Опять отключили на улице Киевской», — отметила Татьяна Литвиненко. «Переулок Уральский, тоже сидим без света», — рассказала Наталья Ялунина.

Специалисты «Уренгойской электросетевой компании» сообщили URA.RU, что причиной отключения света стал повреждение кабеля. «Подача электричества была восстановлена в течение полутора часов с соблюдением всех сроков», — говорится в сообщении.

В филиале ПЭС «Лабытнанги» корреспонденту агентства пояснили, что подача электричества была восстановлена. «В связи с проведением плановых работ в городе Лабытнанги были произведены временные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло неожиданное отключение электроэнергии в нескольких районах города. Новоуренгойцы сообщили о проблеме в telegram. «На проспекте Губкина в домах нет света», — написала Оксана в telegram-канале «Воронов Chat». «Улица 26 съезда КПСС, дом 4б — также нет света. Когда решится этот вопрос?» — поделилась Олеся. «Губкина 21 — нет света. Электрики устраняют неполадки? У нас и газа в доме нет», — рассказала Heda T. В Лабытнанги жители пожаловались на отключение электричества в вечернее время. «На улице Рижской полтора часа назад выключили, так больше и не включали», — написала Алина Бажак в сообществе «Лабытнанги Info». «По улице Революции тоже нет», — поделилась Ольга Эсметьева. «Опять отключили на улице Киевской», — отметила Татьяна Литвиненко. «Переулок Уральский, тоже сидим без света», — рассказала Наталья Ялунина. Специалисты «Уренгойской электросетевой компании» сообщили URA.RU, что причиной отключения света стал повреждение кабеля. «Подача электричества была восстановлена в течение полутора часов с соблюдением всех сроков», — говорится в сообщении. В филиале ПЭС «Лабытнанги» корреспонденту агентства пояснили, что подача электричества была восстановлена. «В связи с проведением плановых работ в городе Лабытнанги были произведены временные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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