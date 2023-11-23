Мэрию курганского округа заставили установить систему оповещения жителей

Курганских чиновников заставили установить систему оповещения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Мишкинского муниципального округа (Курганская область) установит централизованную систему оповещения в 37 селах. Такое решение принял суд после иска прокуратуры, информирует сайт надзорного ведомства.

«Администрации округа надлежит организовать работу по созданию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения на территории 37 населенных пунктов Мишкинского муниципального округа», — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры. Отсутствие системы оповещения было обнаружено в результате проверки соблюдения противопожарных мер.

Суд встал на сторону истца. Мэрии придется построить сеть автоматического оповещения и информирования жителей. «После вступления решения суда в законную силу ход его исполнения будет взят прокуратурой на контроль», — сообщает прокуратура.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура выявила нарушения при хранении и уничтожении биоотходов в Белозерском округе. Ведомство подало иск в суд на компанию и передало документы в следственный комитет.