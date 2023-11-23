Уволенные тюменские судьи поедут в санатории за счет бюджета

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, судебное заседание, судья, суд, триколор, флаг россии, судебный процесс, совещательная комната
Ушедшие со своих постов судьи поправят здоровье в санаториях Фото:

В Тюменской области судьям в отставке на бюджетные деньги закупают путевки в Крым и областной санаторий «Сибирь». Тендер размещен на сайте госзакупок. Отдых на полуострове обойдется в 92 000, а в Тюмени — от 179 до 214 тысяч рублей за одну путевку.

«Услуги по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке, путем предоставления путевок в санатории. Размещение в санатории „Айвазовское“ (Крым) и санатории „Сибирь“ (Тюмень)», — говорится в документах закупки.

На полуострове предстоит отдохнуть одному судье. В санатории он проведет две недели, за что будет уплачено чуть более 92 000 рублей.

В «Сибирь» отправят трех человек: путевки для них оценили в 179, 188 и 214 тысяч рублей за две недели. Двум из них жить предстоит в двухместных номерах: это сделано, чтобы льготники могли взять собой по одному члену семьи, но уже за свой счет.

Финансирование закупки производится из федерального бюджета. Обеспечение судей в отставке путевками на лечение и оздоровление является одной из социальных льгот, положенных данной категории граждан.

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В Тюменской области судьям в отставке на бюджетные деньги закупают путевки в Крым и областной санаторий «Сибирь». Тендер размещен на сайте госзакупок. Отдых на полуострове обойдется в 92 000, а в Тюмени — от 179 до 214 тысяч рублей за одну путевку. «Услуги по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке, путем предоставления путевок в санатории. Размещение в санатории „Айвазовское“ (Крым) и санатории „Сибирь“ (Тюмень)», — говорится в документах закупки. На полуострове предстоит отдохнуть одному судье. В санатории он проведет две недели, за что будет уплачено чуть более 92 000 рублей. В «Сибирь» отправят трех человек: путевки для них оценили в 179, 188 и 214 тысяч рублей за две недели. Двум из них жить предстоит в двухместных номерах: это сделано, чтобы льготники могли взять собой по одному члену семьи, но уже за свой счет. Финансирование закупки производится из федерального бюджета. Обеспечение судей в отставке путевками на лечение и оздоровление является одной из социальных льгот, положенных данной категории граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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