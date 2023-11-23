Уволенные тюменские судьи поедут в санатории за счет бюджета

Ушедшие со своих постов судьи поправят здоровье в санаториях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области судьям в отставке на бюджетные деньги закупают путевки в Крым и областной санаторий «Сибирь». Тендер размещен на сайте госзакупок. Отдых на полуострове обойдется в 92 000, а в Тюмени — от 179 до 214 тысяч рублей за одну путевку.

«Услуги по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке, путем предоставления путевок в санатории. Размещение в санатории „Айвазовское“ (Крым) и санатории „Сибирь“ (Тюмень)», — говорится в документах закупки.

На полуострове предстоит отдохнуть одному судье. В санатории он проведет две недели, за что будет уплачено чуть более 92 000 рублей.

В «Сибирь» отправят трех человек: путевки для них оценили в 179, 188 и 214 тысяч рублей за две недели. Двум из них жить предстоит в двухместных номерах: это сделано, чтобы льготники могли взять собой по одному члену семьи, но уже за свой счет.

Финансирование закупки производится из федерального бюджета. Обеспечение судей в отставке путевками на лечение и оздоровление является одной из социальных льгот, положенных данной категории граждан.