Половина тюменцев тратит на еду большую часть зарплаты

Самая большая статья расходов за месяц у тюменцев — это покупка еды
Почти половина жителей Тюменской области тратит зарплату на еду и погашение кредитов. Об этом сообщили аналитики hh.ru.
«43% опрошенных жителей Тюменской области сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц — это покупка еды. 33% тюменцев рассказали, что существенная часть зарплаты уходит на аренду жилья и/или ипотеку», — такие данные приводят аналитики сервиса.
Меньше всего (2%), по информации аналитиков, горожане тратят на уход за собой. На предпоследнем месте (4%) в статье расходов находится покупка одежды и обуви.
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