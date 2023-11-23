Половина тюменцев тратит на еду большую часть зарплаты

24 ноября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Самая большая статья расходов за месяц у тюменцев — это покупка еды Фото: Размик Закарян © URA.RU Почти половина жителей Тюменской области тратит зарплату на еду и погашение кредитов. Об этом сообщили аналитики hh.ru. «43% опрошенных жителей Тюменской области сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц — это покупка еды. 33% тюменцев рассказали, что существенная часть зарплаты уходит на аренду жилья и/или ипотеку», — такие данные приводят аналитики сервиса. Меньше всего (2%), по информации аналитиков, горожане тратят на уход за собой. На предпоследнем месте (4%) в статье расходов находится покупка одежды и обуви.

Почти половина жителей Тюменской области тратит зарплату на еду и погашение кредитов. Об этом сообщили аналитики hh.ru. «43% опрошенных жителей Тюменской области сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц — это покупка еды. 33% тюменцев рассказали, что существенная часть зарплаты уходит на аренду жилья и/или ипотеку», — такие данные приводят аналитики сервиса. Меньше всего (2%), по информации аналитиков, горожане тратят на уход за собой. На предпоследнем месте (4%) в статье расходов находится покупка одежды и обуви.