23 ноября 2023

Половина тюменцев тратит на еду большую часть зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Блюда из ресторана Принц-парадокс. Екатеринбург, блюдо, ресторан, еда, подача, питание
Самая большая статья расходов за месяц у тюменцев — это покупка еды Фото:

Почти половина жителей Тюменской области тратит зарплату на еду и погашение кредитов. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

«43% опрошенных жителей Тюменской области сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц — это покупка еды. 33% тюменцев рассказали, что существенная часть зарплаты уходит на аренду жилья и/или ипотеку», — такие данные приводят аналитики сервиса.

Меньше всего (2%), по информации аналитиков, горожане тратят на уход за собой. На предпоследнем месте (4%) в статье расходов находится покупка одежды и обуви.

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Почти половина жителей Тюменской области тратит зарплату на еду и погашение кредитов. Об этом сообщили аналитики hh.ru. «43% опрошенных жителей Тюменской области сообщили, что их самая большая статья расходов за месяц — это покупка еды. 33% тюменцев рассказали, что существенная часть зарплаты уходит на аренду жилья и/или ипотеку», — такие данные приводят аналитики сервиса. Меньше всего (2%), по информации аналитиков, горожане тратят на уход за собой. На предпоследнем месте (4%) в статье расходов находится покупка одежды и обуви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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