26 ноября 2023

В Кургане полиция и ОМОН искали нарушителей возле баров

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, полиция, росгвардия, сотрудник росгвардии
Курганцы за выходные у баров совершили девять правонарушений Фото:

Полиция совместно с мобильным отрядом особого назначения «Скиф» управления Росгвардии по Курганской области проконтролировала соблюдение общественного порядка рядом с барами на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области на сайте.

«В минувшие выходные курганские полицейские во взаимодействии с сотрудниками ОМОН „Скиф“ Управления Росгвардии по Курганской области обеспечили дополнительные меры по охране общественного порядка вблизи увеселительных заведений», — указано на сайте ведомства. Охраняли общественный порядок силовики на территории обслуживания отдела полиции № 1 УМВД России по Кургану.

Сотрудники полиции, по информации пресс-службы, выявили девять административных правонарушений. Четыре из них касается появления в общественных местах в состоянии опьянения, еще четыре — это мелкое хулиганство, а последнее — потребление (распитие) алкоголя в запрещенных местах. Кроме того, с 39 гражданами были проведены профилактические беседы.

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Полиция совместно с мобильным отрядом особого назначения «Скиф» управления Росгвардии по Курганской области проконтролировала соблюдение общественного порядка рядом с барами на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области на сайте. «В минувшие выходные курганские полицейские во взаимодействии с сотрудниками ОМОН „Скиф“ Управления Росгвардии по Курганской области обеспечили дополнительные меры по охране общественного порядка вблизи увеселительных заведений», — указано на сайте ведомства. Охраняли общественный порядок силовики на территории обслуживания отдела полиции № 1 УМВД России по Кургану. Сотрудники полиции, по информации пресс-службы, выявили девять административных правонарушений. Четыре из них касается появления в общественных местах в состоянии опьянения, еще четыре — это мелкое хулиганство, а последнее — потребление (распитие) алкоголя в запрещенных местах. Кроме того, с 39 гражданами были проведены профилактические беседы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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