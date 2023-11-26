В Кургане полиция и ОМОН искали нарушителей возле баров

27 ноября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Курганцы за выходные у баров совершили девять правонарушений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция совместно с мобильным отрядом особого назначения «Скиф» управления Росгвардии по Курганской области проконтролировала соблюдение общественного порядка рядом с барами на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области на сайте. «В минувшие выходные курганские полицейские во взаимодействии с сотрудниками ОМОН „Скиф“ Управления Росгвардии по Курганской области обеспечили дополнительные меры по охране общественного порядка вблизи увеселительных заведений», — указано на сайте ведомства. Охраняли общественный порядок силовики на территории обслуживания отдела полиции № 1 УМВД России по Кургану. Сотрудники полиции, по информации пресс-службы, выявили девять административных правонарушений. Четыре из них касается появления в общественных местах в состоянии опьянения, еще четыре — это мелкое хулиганство, а последнее — потребление (распитие) алкоголя в запрещенных местах. Кроме того, с 39 гражданами были проведены профилактические беседы.

Полиция совместно с мобильным отрядом особого назначения «Скиф» управления Росгвардии по Курганской области проконтролировала соблюдение общественного порядка рядом с барами на улицах города. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области на сайте. «В минувшие выходные курганские полицейские во взаимодействии с сотрудниками ОМОН „Скиф“ Управления Росгвардии по Курганской области обеспечили дополнительные меры по охране общественного порядка вблизи увеселительных заведений», — указано на сайте ведомства. Охраняли общественный порядок силовики на территории обслуживания отдела полиции № 1 УМВД России по Кургану. Сотрудники полиции, по информации пресс-службы, выявили девять административных правонарушений. Четыре из них касается появления в общественных местах в состоянии опьянения, еще четыре — это мелкое хулиганство, а последнее — потребление (распитие) алкоголя в запрещенных местах. Кроме того, с 39 гражданами были проведены профилактические беседы.