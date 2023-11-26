26 ноября 2023

РЖД заплатит 400 тыс рублей тюменцу, который получил тяжелые травмы на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Старший электромеханик не проконтролировал работу тюменца Фото:

Тюменскому электромонтеру, пострадавшему на перегоне «Озеро Андреевское — Войновка», РЖД заплатит 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. Старший электромеханик не проконтролировал работу тюменца, в результате чего электромонтер получил тяжелые травмы.

«Обвиняемый допустил на автомотрису не имеющего допуска к указанным видам работ электромонтера, контроль за ним не осуществлял, что повлекло зажатие пострадавшего между монтажной и переходной площадкой автомотрисы и причинение тяжкого вреда его здоровью. <…> С ОАО „РЖД“ в счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 400 тыс рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области женщину сбил поезд. Однако она выжила и была госпитализирована.

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Тюменскому электромонтеру, пострадавшему на перегоне «Озеро Андреевское — Войновка», РЖД заплатит 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. Старший электромеханик не проконтролировал работу тюменца, в результате чего электромонтер получил тяжелые травмы. «Обвиняемый допустил на автомотрису не имеющего допуска к указанным видам работ электромонтера, контроль за ним не осуществлял, что повлекло зажатие пострадавшего между монтажной и переходной площадкой автомотрисы и причинение тяжкого вреда его здоровью. <…> С ОАО „РЖД“ в счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 400 тыс рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области женщину сбил поезд. Однако она выжила и была госпитализирована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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