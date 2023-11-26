РЖД заплатит 400 тыс рублей тюменцу, который получил тяжелые травмы на работе

27 ноября 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Старший электромеханик не проконтролировал работу тюменца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменскому электромонтеру, пострадавшему на перегоне «Озеро Андреевское — Войновка», РЖД заплатит 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. Старший электромеханик не проконтролировал работу тюменца, в результате чего электромонтер получил тяжелые травмы. «Обвиняемый допустил на автомотрису не имеющего допуска к указанным видам работ электромонтера, контроль за ним не осуществлял, что повлекло зажатие пострадавшего между монтажной и переходной площадкой автомотрисы и причинение тяжкого вреда его здоровью. <…> С ОАО „РЖД“ в счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 400 тыс рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области женщину сбил поезд. Однако она выжила и была госпитализирована.

Тюменскому электромонтеру, пострадавшему на перегоне «Озеро Андреевское — Войновка», РЖД заплатит 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. Старший электромеханик не проконтролировал работу тюменца, в результате чего электромонтер получил тяжелые травмы. «Обвиняемый допустил на автомотрису не имеющего допуска к указанным видам работ электромонтера, контроль за ним не осуществлял, что повлекло зажатие пострадавшего между монтажной и переходной площадкой автомотрисы и причинение тяжкого вреда его здоровью. <…> С ОАО „РЖД“ в счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 400 тыс рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области женщину сбил поезд. Однако она выжила и была госпитализирована.