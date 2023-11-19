Тюменка выжила после столкновения с поездом

20 ноября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел днем 20 ноября возле станции Заводоуковская Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области женщину сбил поезд, ее госпитализировали. Об этом сообщили в telegram-канале Центрального МСУТ СК. Инцидент произошел днем 20 ноября возле станции Заводоуковская. «Вблизи железнодорожной станции „Заводоуковская“ Свердловской железной дороги грузовым поездом травмирована женщина 1949 года рождения, переходившая железнодорожные пути в запрещенном месте. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось. Пострадавшая в результате происшествия получила травмы и была направлена в больницу», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пассажирский поезд сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась.

В Тюменской области женщину сбил поезд, ее госпитализировали. Об этом сообщили в telegram-канале Центрального МСУТ СК. Инцидент произошел днем 20 ноября возле станции Заводоуковская. «Вблизи железнодорожной станции „Заводоуковская“ Свердловской железной дороги грузовым поездом травмирована женщина 1949 года рождения, переходившая железнодорожные пути в запрещенном месте. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось. Пострадавшая в результате происшествия получила травмы и была направлена в больницу», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пассажирский поезд сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась.