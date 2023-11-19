19 ноября 2023

Тюменка выжила после столкновения с поездом

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка поезда дальнего следования к рейсу: проводница в пассажирском вагоне. Екатеринбург, станция екатеринбург пассажирский, железная дорога, депо
Инцидент произошел днем 20 ноября возле станции Заводоуковская Фото:

В Тюменской области женщину сбил поезд, ее госпитализировали. Об этом сообщили в telegram-канале Центрального МСУТ СК. Инцидент произошел днем 20 ноября возле станции Заводоуковская.

«Вблизи железнодорожной станции „Заводоуковская“ Свердловской железной дороги грузовым поездом травмирована женщина 1949 года рождения, переходившая железнодорожные пути в запрещенном месте. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось. Пострадавшая в результате происшествия получила травмы и была направлена в больницу», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пассажирский поезд сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась.

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В Тюменской области женщину сбил поезд, ее госпитализировали. Об этом сообщили в telegram-канале Центрального МСУТ СК. Инцидент произошел днем 20 ноября возле станции Заводоуковская. «Вблизи железнодорожной станции „Заводоуковская“ Свердловской железной дороги грузовым поездом травмирована женщина 1949 года рождения, переходившая железнодорожные пути в запрещенном месте. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось. Пострадавшая в результате происшествия получила травмы и была направлена в больницу», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пассажирский поезд сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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