Тюменка выжила после столкновения с поездом

В Тюменской области женщину сбил поезд, ее госпитализировали. Об этом сообщили в telegram-канале Центрального МСУТ СК. Инцидент произошел днем 20 ноября возле станции Заводоуковская.
«Вблизи железнодорожной станции „Заводоуковская“ Свердловской железной дороги грузовым поездом травмирована женщина 1949 года рождения, переходившая железнодорожные пути в запрещенном месте. Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить травмирование не удалось. Пострадавшая в результате происшествия получила травмы и была направлена в больницу», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пассажирский поезд сбил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась.
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