Оппозиционный депутат ЯНАО предложил сократить зарплаты в мэрии

Александр Бондарчук отреагировал на решение о сокращении депутатов Ноябрьска

27 ноября 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

В думе приняли решение сократить штат депутатов на одну единицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Ноябрьска (ЯНАО) Александр Бондарчук предложил сократить количество муниципальных служащих или их зарплату в ответ на решение администрации уменьшить штат депутатов. Об этом он заявил на заседании гордумы, запись с которого выложил на YouTube. «Прошу прокурора города провести проверку на предмет необоснованного вмешательства в работу думы представителями администрации города. Предлагаю поставить на голосование сокращение работников муниципального образования, работающих в бюджетной сфере, на 4% в связи с сокращением жителей на 4 000 человек. И сокращение представительного органа на 4%. В случае непринятия решения о сокращении работников, предлагаю поставить на голосование сокращение заработной платы всем бюджетным работникам на 4%», — сказал Бондарчук. Свое предложение Бондарчук обосновал тем, что депутаты не получают зарплаты и никакой нагрузки на бюджет их численность не несет в отличие от муниципальных служащих. Высказались против предложения Бондарчука депутаты, работающие в бюджетных структурах. За внесения изменений проголосовало 20 депутатов из 21. Решение, что в следующем созыве сократят количество депутатов принято. Ранее спикер гордумы Ноябрьска Ирина Ращупкина сообщила, что власти планируют сократить штат депутатов. Она отметила, что это приведение в соответствие с федеральными нормами. Также URA.RU сообщало, что Бондарчук уже имел претензии к администрации города. Он обвинял чиновников в создании помех для ведения кампании в регпарламент ЯНАО в 2020 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Ноябрьска (ЯНАО) Александр Бондарчук предложил сократить количество муниципальных служащих или их зарплату в ответ на решение администрации уменьшить штат депутатов. Об этом он заявил на заседании гордумы, запись с которого выложил на YouTube. «Прошу прокурора города провести проверку на предмет необоснованного вмешательства в работу думы представителями администрации города. Предлагаю поставить на голосование сокращение работников муниципального образования, работающих в бюджетной сфере, на 4% в связи с сокращением жителей на 4 000 человек. И сокращение представительного органа на 4%. В случае непринятия решения о сокращении работников, предлагаю поставить на голосование сокращение заработной платы всем бюджетным работникам на 4%», — сказал Бондарчук. Свое предложение Бондарчук обосновал тем, что депутаты не получают зарплаты и никакой нагрузки на бюджет их численность не несет в отличие от муниципальных служащих. Высказались против предложения Бондарчука депутаты, работающие в бюджетных структурах. За внесения изменений проголосовало 20 депутатов из 21. Решение, что в следующем созыве сократят количество депутатов принято. Ранее спикер гордумы Ноябрьска Ирина Ращупкина сообщила, что власти планируют сократить штат депутатов. Она отметила, что это приведение в соответствие с федеральными нормами. Также URA.RU сообщало, что Бондарчук уже имел претензии к администрации города. Он обвинял чиновников в создании помех для ведения кампании в регпарламент ЯНАО в 2020 году.