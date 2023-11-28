Стало известно, как отравили жену главного разведчика Буданова

Жену Буданова могли отравить через еду

28 ноября 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

В связи с маленьким весом у жены Буданова быстрее проявилось отравление Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жену начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова отравили с помощью еды. По словам источников из силовых структур, симптомы отравления у нее проявились быстрее из-за маленького веса. «По жене Буданова (отравлению) правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, выявившие отравление. <…> Скорее всего отравили из-за еды», — об этом сообщили источники «Украинской правды». Они добавили, что из-за маленького веса женщины, у нее быстро проявились симптомы отравления. Кроме того, отравление проявилось еще у нескольких сотрудников. Ранее сообщалось, что жена Кирилла Буданова отравилась тяжелыми металлами. Отмечается, что данные металлы не используются в быту. По словам источника в украинской разведке, наличие этих веществ может свидетельствовать об умышленной попытке отравления.

Жену начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова отравили с помощью еды. По словам источников из силовых структур, симптомы отравления у нее проявились быстрее из-за маленького веса. «По жене Буданова (отравлению) правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, выявившие отравление. <…> Скорее всего отравили из-за еды», — об этом сообщили источники «Украинской правды». Они добавили, что из-за маленького веса женщины, у нее быстро проявились симптомы отравления. Кроме того, отравление проявилось еще у нескольких сотрудников. Ранее сообщалось, что жена Кирилла Буданова отравилась тяжелыми металлами. Отмечается, что данные металлы не используются в быту. По словам источника в украинской разведке, наличие этих веществ может свидетельствовать об умышленной попытке отравления.