Стало известно, как отравили жену главного разведчика Буданова

Жену Буданова могли отравить через еду
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В связи с маленьким весом у жены Буданова быстрее проявилось отравление Фото:

Жену начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова отравили с помощью еды. По словам источников из силовых структур, симптомы отравления у нее проявились быстрее из-за маленького веса.

«По жене Буданова (отравлению) правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, выявившие отравление. <…> Скорее всего отравили из-за еды», — об этом сообщили источники «Украинской правды». Они добавили, что из-за маленького веса женщины, у нее быстро проявились симптомы отравления. Кроме того, отравление проявилось еще у нескольких сотрудников.

Ранее сообщалось, что жена Кирилла Буданова отравилась тяжелыми металлами. Отмечается, что данные металлы не используются в быту. По словам источника в украинской разведке, наличие этих веществ может свидетельствовать об умышленной попытке отравления.

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Жену начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова отравили с помощью еды. По словам источников из силовых структур, симптомы отравления у нее проявились быстрее из-за маленького веса. «По жене Буданова (отравлению) правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, выявившие отравление. <…> Скорее всего отравили из-за еды», — об этом сообщили источники «Украинской правды». Они добавили, что из-за маленького веса женщины, у нее быстро проявились симптомы отравления. Кроме того, отравление проявилось еще у нескольких сотрудников. Ранее сообщалось, что жена Кирилла Буданова отравилась тяжелыми металлами. Отмечается, что данные металлы не используются в быту. По словам источника в украинской разведке, наличие этих веществ может свидетельствовать об умышленной попытке отравления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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