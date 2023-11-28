«Хороший мальчик» помешал тюменской арестантке получить наркотик

Служебный пес пресек передачу наркотиков обвиняемой в тюменском СИЗО

Обученная собака почуяла наркотики в передаче (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Служебный пес Диксон не позволил мужу арестованной женщины передать ей наркотики в СИЗО Тобольска (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН по региону.

«При досмотре посылки, которую тоболяк принес на имя своей супруги — одной из обвиняемых в СИЗО Тобольска, были обнаружены и изъяты шприц, наполненный прозрачным веществом, и сигарета, заполненная неизвестным содержимым. Специальная служебная собака по кличке Диксон обозначила, что они являются наркотическими», — рассказали URA.RU в ведомстве.

По итогу 31-летняя арестантка так и не получила передачу. Позднее экспертиза показала, что в ней находился метадон. Возбуждено уголовное дело.